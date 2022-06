Se siete alla ricerca di trattamenti per il corpo o protezioni solari a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose promozioni disponibili da eBay. Lo store ha appositamente creato un’intera sezione contenete le migliori offerte per la cura del vostro corpo, con ribassi che toccano anche il 51%!

I prodotti disponibili sono numerosi e tutti differenti tra loro! Potrete scegliere di acquistare lozioni per il corpo a marchio Somatoline, ottime creme Bilbola e ovviamente anche dei validissimi epilatori Braun. Trattandosi di sconti così interessanti, vi invitiamo a portare a casa i vostri articoli preferiti, prima che le unità a disposizione finiscano!

Tra le numerose proposte presenti nella sezione abbiamo deciso di menzionarvi il Kit Basse Protezioni Bilboa con SPF 6, disponibile al prezzo di soli 32,89€ invece di 39,47€. Si tratta di un set ideale per chi ha intenzione di prendere il sole in sicurezza ma senza rinunciare a un’ottima abbronzatura e, al suo interno, troverete ben 3 prodotti: 1 crema solare Carrot Plus da 200ml, 1 unguento solare super abbronzante da 150ml e 1 doposole da 200ml per idratarvi correttamente.

Questi prodotti vi garantiscono una pelle dal colorito intenso, dorato e uniforme più a lungo rispetto ad altri prodotti. In più, la formula con beta-carotene potenziato attiva la naturale pigmentazione della pelle, in modo tale da farvi abbronzare ancora più rapidamente.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

