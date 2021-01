Solo 12€ per una licenza di Windows 10 grazie a CDKoffers

Dopo l’offerta di settimana scorsa riguardante Windows 10 PRO, CDKoffers ha deciso di rilanciare questa settimana con una nuova interessantissima tornata di offerte in cui questa volta, oltre alla versione PRO, viene proposta anche una licenza di Windows 10 Home ad un prezzo bassissimo. Come già detto in precedenza questo è un periodo dell’anno in cui spesso ci si trova a volere o dover cambiare il proprio computer e spesso si necessita, oltre all’hardware, anche del software necessario a far girare il tutto. Componente base di tutto questo è Windows, che grazie alla licenza ufficiale vi permetterà di dormire sonni tranquilli con aggiornamenti e patch di sicurezza.

CDKoffers come sempre ci propone tantissimi software a prezzi eccezionali, e anche questa volta mette a disposizione di tutti una licenza di Windows 10, in questo caso versione Home, a poco meno di 12 euro. Un prezzo irrisorio per essere in regola con il software principale del proprio computer e non avere problemi con gli aggiornamenti di sistema. Per pochi giorni potrete quindi acquistare Windows 10 Home OEM a soli 11,92€, vi basterà utilizzare il codice esclusivo TOM25 durante la procedura di acquisto.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 25% direttamente a carrello.

Software Microsft scontati su CDKoffers

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

