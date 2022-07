Se, con l’arrivo dell’estate, siete alla ricerca di un elettrodomestico che vi supporti nelle gravose (e spesso noiose) pulizie domestiche, allora sappiate che su Amazon c’è oggi l’offerta che potrebbe fare al caso vostro!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è attualmente in sconto a soli 139,99€, e dunque con uno sconto del 46% (circa 120 euro), lo splendido aspirapolvere robot Lefant F1, originariamente venduto a 259,99€, e dunque oggi più conveniente che mai!

Indubbiamente, parliamo di un’occasione da non lasciarsi scappare, anche e soprattutto perché parliamo di un elettrodomestico non solo conveniente, ma anche ricchissimo di funzionalità, e con un’attenzione al design che, francamente, si fatica a riscontrare in prodotto ben più blasonati.

Compatto e, per questo, capace di raggiungere anche gli angoli più remoti della vostra casa, Lefant F1 è alto appena 6,9 cm, e riesce, in tal senso, ad infilarsi agevolmente anche sotto diversi elementi d’arredo, come letti, divani e battiscopa. Come se non bastasse, parliamo di un aspirapolvere che, anche al netto delle dimensioni ridotte, riesce a sprigionare una forza d’aspirazione da ben 4000 Pa, che sono più che sufficienti ad aspirare e rimuovere non solo le più piccole particelle di pulviscolo, ma anche sporcizia ben più ingombrante e sgradevole.

Equipaggiato con efficienti sensori di posizionamento e anti-caduta, che gli impediscono di incappare in ostacoli (o peggio), Lefant F1 è progettato per ripulire agevolmente superfici fino a 200 metri quadrati e, in tal senso, è l’ideale non solo per i piccoli appartamenti, ma anche per le case di più ampia metratura, godendo, per altro, anche di una batteria che permette una pulizia continuativa anche per 200 minuti di fila!

Compatibile Alexa e Google Assistant, che vi permetteranno di controllare il robot direttamente con la voce, questo aspirapolvere è controllabile anche attraverso l’apposita app Lefant, grazie alla quale potrete avviare, interrompere o monitorare le pulizie domestiche anche quando lontani da casa, per il massimo della comodità!

Venduto com’è al prezzo di appena 139,99€, Lefant F1 è, indubbiamente, un robot aspirapolvere con tutti i crismi, e per questo vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina dedicata all’offerta prima che le scorte vadano esaurite, o prima che il prezzo torni alle origini.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!