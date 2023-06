Ora che è arrivato il caldo siete alla ricerca di un dispositivo economico con cui rimanere al fresco durante le ore di lavoro? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il ventilatore da scrivania di marca Ratel, oggi protagonista di un doppio sconto su Amazon!

Oltre al ribasso del 22%, infatti, potrete sfruttare un ulteriore buono del 15% per arrivare a spendere solamente 15,29€ invece di 22,99€. Ottenere lo sconto è semplicissimo: vi basterà spuntare la casella “applica coupon” prima di inserire l’articolo nel carrello.

Questo ventilatore portatile è perfetto per l’utilizzo a casa, in ufficio, in spiaggia o in qualsiasi altro luogo. Con le sue dimensioni compatte e un peso di appena 180 g potrete portarlo con voi ovunque andiate, garantendovi una piacevole brezza rinfrescante. Inoltre, grazie ai suoi motori brushless a basso rumore risulta incredibilmente silenzioso.

La versatilità è un altro punto forte del ventilatore: è compatibile con una varietà di fonti di alimentazione, tra cui notebook, powerbank e persino il caricatore dello smartphone. Insomma, non importa dove vi troviate, vi basterà semplicemente collegare il dispositivo e lasciare che vi doni un momento di relax, scegliendo tra 3 modalità di potenza. Potrete anche inclinarlo e regolarlo fino a 360 gradi, in modo da poter godere della brezza da qualsiasi angolazione.

