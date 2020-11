Solo 2€ al mese per proteggere la vostra privacy con CyberGhost VPN

Arriva la settimana del Black Friday, e con essa tornano le grandi offerte dedicate al mondo delle VPN, con promozioni che fioccano da quasi tutte le principali aziende del settore! Dunque, nello spirito che da sempre ci contraddistingue, nei prossimi giorni cercheremo di proporvi quelle che sono le principali offerte disponibili, sia per ciò che riguarda le aziende coinvolte che, soprattutto, l’entità degli sconti disponibili e nel far ciò abbiamo pensato di partire da quella che è l’offerta di CyberGhost VPN che, in occasione del suo Black Friday, si è di nuovo spesa in quella che è la sua più recente ed interessante offerta, per atro una delle più economiche degli ultimi mesi!

Stiamo infatti parlando di una promozione che vi darà la possibilità di sottoscrivere il piano di abbonamento da 3 anni a soli 2 euro al mese includendo nella proposta anche altri 3 mesi di abbonamento extra, offerti a titolo gratuito, per un totale di 35 mesi di sottoscrizione per soli 78 euro! Credeteci: è davvero difficile trovare di meglio in termini di rapporto qualità/prezzo, in quanto parliamo di uno taglio sul prezzo originale pari all’83%, senza contare che CyberGhost VPN, di default, offre ai suoi nuovi clienti anche un periodo di prova gratuito di ben 45 giorni il che, come capirete, non è affatto da sottovalutare.

Come già detto in passato, quanto questa offerta arrivò in occasione di Halloween, si tratta di un’offerta a dir poco fuori mercato. Sia perché un costo di 2€ al mese è cosa molto rara anche nella fascia delle VPN più economiche, sia perché la formula “soddisfatti o rimborsati” è generalmente limitata a soli 7 giorni, con pochi servizi top player che propongono 30 giorni. CyberGhost VPN va invece oltre, e con i suoi 45 giorni di prova gratuita cerca di conquistarsi il favore di chi, ad oggi, non aveva ancora dato un’occhiata a questa ottima VPN.

Coni suoi oltre 6200+ server in ben 90 paesi e applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, CyberGhost si è dimostrata una VPN molto versatile che permette, ad esempio, di utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare (Netflix, Hulu, YouTube, ecc.), rendendo l’utilizzo molto semplice anche a chi è un novizio del mondo delle VPN, ed offre inoltre diverse funzioni extra come il blocco delle pubblicità e dei siti dannosi, o il reindirizzamento della connessione.

Un servizio davvero eccelso che, al prezzo di appena 2 euro al mese, potrebbe configurarsi come la vostra migliore opzione per sottoscrivere un abbonamento VPN pratico, funzionale e poco esoso, specie in occasione del Black Friday quanto, tra un’infinità di acquisti online, c’è bisogno di proteggere la propria navigazione e, soprattutto, le proprie transazioni digitali. Con CyberGhost non avrete più di questi problemi, tant’è che il nostro invito è quello di affrettarsi a sottoscrivere l’abbonamento, che sarà disponibile a questo prezzo solo fino al 27 di novembre!

Ciò detto vi lasciamo direttamente alla pagina in cui effettuare la sottoscrizione ed in cui poter ricevere maggiori informazioni su abbonamento e pagamenti tuttavia, prima di far ciò, vogliamo ricordavi ancora una volta che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buona navigazione!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di CyberGhost VPN «

