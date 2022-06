Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate, è indubbio che si pensi fortemente a quelli che saranno i prossime progetti vacanzieri che, ovviamente, molti sceglieranno di vivere all’insegna dell’avventura o, magari, della semplice riscoperta della natura.

Per questo, pensiamo possa farvi comodo questa nuova offerta messa in campo da Amazon, che vi permetterà di acquistare un’ottima tenda da campeggio da 3 posti (ma ottima anche per un piccolo nucleo familiare da 4 persone) a meno di 72 euro, che sono davvero pochi per un prodotto simile, soprattutto se di qualità!

Il merito di quest’occasione è di Amazon, certo, ma anche e soprattutto di Outsunny, leader nel mondo degli articoli da giardino, come sedie e arredamenti vari, ed oggi alla ribalta con questa tenda 3 posti, originariamente venduta già ad un prezzo molto abbordabile, ovvero 89,95€, e oggi disponibile a soli 71,96€!

Un piccolo ma imperdibile affare, che vi permetterà di portarvi a casa una tenda ottima per la primavera e per l’estate, tranquillamente in grado di ospitare comodamente 2 o 3 persone. Inoltre, parliamo di un prodotto facile da riporre e trasportare, grazie alla comoda sacca per la conservazione e la preservazione della tenda, che per altro include anche una serie di picchetti per il fissaggio a terra che, in questo modo, non dovrete comprare separatamente con un’ulteriore spesa.

Realizzata in poliestere 190T impermeabile, con una paleria leggera e resistente in fibra di vetro, questa tenda Outsunny è l’ideale per il campo fisso come per l’escursionismo, e grazie nn solo al suo spazio notte, ma anche al suo ampio vestibolo a 2 porte, avrete spazio a sufficienza sia per dormire che per rilassarvi, vista l’altezza sufficiente addirittura all’inserimento di un paio di sedie, per un adeguato spazio giorno.

Traspirante, ed in grado di offrire un riparo adeguato dai raggi UV, questa tenda Outsunny è davvero un ottimo affare in vista delle vostre vacanze, anche e soprattutto per il suo rapporto qualità/prezzo, molto difficile da battere visto il mercato attuale ed i suoi tipici “rincari estivi”! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che esso subisca un possibile rincaro!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!