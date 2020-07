Solo per oggi Mediaworld: ancora sconti su tanti elettrodomestici

Mediaworld, una delle catene di distribuzione leader dell’elettronica di consumo, continua a inserire nuovi prodotti nelle sue proposte quotidiane del Solo per oggi . Gli articoli in sconto sono veramente tanti quindi suggeriamo, come al solito, di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le offerte disponibili.

Anche in questo caso i prodotti a disposizione sono numerosi e includono tutte le categorie dedicate all’informatica e all’elettronica, tra cui smartphone, smart tv, lavatrici, stampanti e molto altro. Tra tutte le offerte disponibili vogliamo dedicare una menzione speciale al Samsung Galaxy Note 10 Lite che viene venduto a 399,00€ invece di 629,00€, dove la S-Pen è senza ombra di dubbio il suo punto forte. Quest’ultima sblocca tutto il potenziale del dispositivo, dato che permette di prendere appunti in tempi rapidi e di scatenare la vostra creatività, oltre a essere utile e funzionale in tanti altri aspetti. È sufficiente una semplice pressione sul tasto della S-Pen per scattare foto senza dover toccare lo schermo, sfogliare la propria galleria fotografica e avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale. Queste sono solo alcune delle funzionalità che tale smartphone può offrire e come avrete potuto capire si tratta di un modello adatto a coloro che desiderano avere la massima produttività in un dispositivo portatile.

Per quanto riguarda le restanti specifiche tecniche, il Samsung Galaxy Note 10 Lite monta un display da 6,7″ con tecnologia Super AMOLED e un processore octa-core da 2,7 GHz realizzato dalla stessa azienda. Il comparto fotografico è ovviamente di fascia alta e include tre sensori, tra cui il principale da 12MP e non manca un teleobiettivo che permette di usare lo zoom senza perdere qualità. Ottima anche l’autonomia grazie alla capacità di ben 4.500 mAh, anche se bisogna dire che non si tratta del miglior smartphone sotto questo punto di vista, ma riesce comunque a portarvi fino a sera senza particolari difficoltà nonostante ne facciate un uso intenso.

Al prezzo di 399,00€ è sicuramente uno dei migliori smartphone che potete acquistare in questo momento, anche perché la nuova generazione di Galaxy Note non è ancora uscita quindi avrete un dispositivo recente e che continuerà a essere supportato e aggiornato dall’azienda. La promozione di Mediaworld scade a fine giornata quindi tutti quelli che sono interessati a comprarlo dovrebbero sbrigarsi, anche perché la disponibilità potrebbe terminare da un momento all’altro. Infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove riportiamo i prezzi migliori in merito a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!