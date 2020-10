Solo per oggi Mediaworld: auricolari Sony WF-1000XM3 con 70€ di sconto!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno Amazon, è arrivato ora il momento di scoprire anche le proposte Mediaworld che, grazie alle sue offerte Solo per oggi, propone una grandiosa selezione di articoli in promozione con sconti che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare fino al 50% su tantissimi prodotti di alto livello, il tutto con la possibilità di richiedere la consegna al piano gratuita per i grandi elettrodomestici.

In mezzo a questo mare di offerte vogliamo sottolineare quella riguardante gli auricolari Sony WF-1000XM3 ad un prezzo di 179,99€ anziché a 249,99€! Con un design ergonomico e accattivante, queste cuffie wireless con eliminazione digitale del rumore offrono un’esperienza di ascolto tra le migliori in assoluto. La riduzione del rumore è data dai doppi microfoni integrati che catturano i suoni per poi essere ridotti; con le Sony WF-1000XM3 vi dimenticherete di ciò che vi circonda e sentirete la vostra musica preferita con una particolare limpidezza. Con un’autonomia di oltre 24 ore in riproduzione e la ricarica rapida in soli 10 minuti abbinata alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Siri e Assistente Google le rendono veramente un modello improntato all’innovazione e alla comodità.

Ma gli auricolari Sony WF-1000XM3 non sono gli unici prodotti disponibili nel Solo per Oggi di MediaWorld. Per tutte le offerte vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze e vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

