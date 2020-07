Solo per oggi MediaWorld: grossi sconti su smartphone ed elettrodomestici!

Proseguono senza sosta le offerte quotidiane del “Solo per oggi” di MediaWorld, con una nuova selezione di prodotti a prezzi decisamente contenuti. Questa promozione scadrà allo scoccare della mezzanotte, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere il vantaggio offerto dal colosso dell’e-commerce.

Come da tradizione, la selezione dei prodotti in offerta include tantissimi articoli del catalogo, ma tra le tante proposte spicca il Motorola G Pro. Si tratta di uno smartphone che possiede un processore Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 4 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna. Tra le caratteristiche principali troviamo inoltre un display LCD da 6,4 pollici con una risoluzione in FullHD+, una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fococamera posteriore (48 MP + 16 MP + 2 MP). Il suo prezzo è di 349,00 euro, ma lo trovate in offerta a 299,99 euro.

Un altro prodotto da tenere in considerazione è la Haier HWD100-BD1499U1, una lavasciuga che riesce a garantire ottime prestazioni durante le operazioni di lavaggio e di asciugatura del bucato. Inoltre, questo apparecchio riesce a contenere moltissimi indumenti grazie ad una capacità di carico da 10 kg. Il suo prezzo di vendita? Normalmente questo elettrodomestico viene proposto a 1499 euro, ma potete attualmente acquistarlo a soli 1299 euro!

Visto il gran numero di prodotti in promozione, abbiamo pensato di proporvi una selezione delle migliori offerte. Ciononostante, il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa, in modo da poter trovare la risposta alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram dove potete trovare le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: I servizi di spedizione con corriere e del ritiro presso uno dei negozi vicino casa sono totalmente gratuiti.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!