Solo per oggi Mediaworld: in sconto elettrodomestici e tanto altro!

Mediaworld ha da poco aggiornato la sua promozione “Solo per oggi” con tantissimi nuovi prodotti già presenti nel proprio catalogo. Quest’oggi sono in offerta molti elettrodomestici, tra cui lavatrici e frigoriferi, ma ci sono anche frullatori e robot aspirapolvere. L’offerta termina alle 23:59, di conseguenza vi consigliamo di affrettarvi per non perdere lo sconto.

Iniziamo fin da subito a parlarvi di uno dei prodotti più interessanti di quest’oggi, vale a dire la lavatrice Samsung WW90K44305W/ET. Si tratta di un elettrodomestico che gode di alcune funzionalità premium e un prezzo decisamente invitante. Questa lavatrice, infatti, possiede una capacità di carico massima di 9kg, una classe energetica A+++ e una velocità di centrifuga davvero niente male (1400 giri/min). Come abbiamo specificato, il suo prezzo è invitante, infatti parliamo di 399,00 euro.

Considerando il suo nuovo prezzo di vendita, un altro prodotto meritevole è il rasoio ricaricabile Braun 5140S perché si contraddistingue per le sue ottime qualità e funzionalità. Innanzitutto, possiede un’autonomia di ben 50 min consultabili attraverso dei comodi led posti sul manico, poi ci sono anche una testina flessibile 8 direzioni, un rifinitore di precisione, un tagliabasette estensibile e la ricarica veloce (indispensabile al giorno d’oggi). Il suo prezzo di vendita è di 139,99 euro, grazie a un forte sconto applicato sul costo originario di circa 220 euro.

