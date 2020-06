Solo per oggi Mediaworld: iPad 10 a soli 569€!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le principali offerte di questa mattina, anche oggi è arrivato il momento di volgere lo sguardo alle offerte dei “Solo per oggi” di Mediaworld che, come saprete, vi offriranno l’occasione di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato fino alla mezzanotte di oggi, con la possibilità di scegliere se farsi consegnare l’articolo a casa oppure ritirarlo in negozio, il tutto senza nessun costo aggiuntivo.

Una selezione di articoli che, come ribadito, è ampia e intrigante e la cui punta di diamante di oggi è certamente rappresentata dall’offerta relativa all‘iPad 10 di Apple, venduto a soli 569,00€ contro i 629,00€ del prezzo originale. Se cercate un tablet potente come un computer, in grado di accompagnarvi adeguatamente nel tempo libero come nel lavoro, allora non potete lasciarvi sfuggire questa promozione! Grazie al suo display Retina da 10,2″ e la comodissima Smart Keyboard, iPad 10 si dimostra inattaccabile in qualunque tipologia di utilizzo, unendo alle performance anche una gran comodità nell’utilizzo ed un’accessibilità semplice e immediata.

La possibilità di contattare via FaceTime qualcuno mentre si utilizzano o scrivono file è solo una delle infinite possibilità che permette questo iPad 10, tutto merito delle straordinarie prestazione offerte dal chip A10 Fusion. Ottima anche per i giochi, infatti è possibile collegare via bluetooth un controller wireless per Xbox oppure un DualShock 4 per poter giocare senza pensieri. La sua fotocamera da 8MP permette di fare foto e tramite l’app di editing foto è possibile modificare le foto aggiungendo effetti divertenti, applicando filtri oppure tagliando e ruotando le immagini, ed una volta raggiunto il risultato perfetto, basterà un tap per condividere il risultato sui social network o inviarlo agli amici.

Oltre all’iPad 10 sono molte le offerte incluse nel solo per oggi di Mediaworld, ed il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata in modo da vederle tutte e trovare quella più in linea con le vostre necessità. Tuttavia, prima di lasciarvi andare al catalogo dello store, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

