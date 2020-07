Solo per oggi MediaWorld: tante offerte su elettrodomestici e smart TV

Continuano le grandi offerte quotidiane del Solo per oggi di MediaWord, ed ancora una volta troviamo succosi sconti applicati su tanti articoli. Questa promozione vi ricordiamo che scade alla mezzanotte di oggi, quindi affrettatevi ad approfittarne subito altrimenti potreste correre il rischio che le scorte di alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima di farvi completare l’acquisto. Inoltre a dar ancora più valore all’offerta, come se tutto questo non vi fosse bastato, sia la consegna a casa che il ritiro in negozio sono due opzioni completamente gratuite.

Nel bacino di prodotti messi in promozione da MediaWorld troviamo smartphone, numerosi elettrodomestici grandi e piccoli a prezzi incredibili e perfino alcuni strumenti utili per la cura della persona, ma nello specifico vogliamo soffermarci sull’offerta degli smart tv. Infatti solo per oggi troverete il televisore Samsung da 75 pollici UE75RU7170UXZT in vendita a soli 879,00€ anziché a 1.999,00€, quindi con uno sconto superiore al 50%! Questo meraviglioso smart tv potrà essere vostro, e così potrete vedere i colori naturali ed ogni dettaglio che emerge da uno schermo realizzato con la tecnologia PurColor. La risoluzione di questo schermo LED è certificata 4K, e garantisce una qualità d’immagine impeccabile con la sua risoluzione di 3840×2160 pixel con le proporzioni di 16:9, dove ogni frame viene ottimizzato da uno specifico chip che orchestra i colori ed il contrasto, migliorando la chiarezza e la qualità dei dettagli. Per poter accedere alle sue funzioni di smart TV, questo articolo è dotato di connessione wi-fi e di una presa ethernet 10/100 per potersi collegare con la rete in qualsiasi circostanza.

Le promozioni riguardanti il Solo per oggi di MediaWorld sono molte e variegate, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina dell’iniziativa sullo store, in modo da poter trovare quella più in linea con le vostre necessità. Prima di farvi spulciare le varie offerte MediaWorld, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

