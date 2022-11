Arrivato sul mercato da pochissimo, e già ampiamente apprezzato dalla critica, Sonic Frontiers è l’ultimo titolo con protagonista la popolarissima mascotte di Sega, qui tornata alla ribalta grazie ad un gioco divertente e dinamico, oggi anche già scontato su Amazon, almeno nelle sue versioni next gen!

Venduto al prezzo di partenza di 59,99€, Sonic Frontiers è infatti già disponibile a prezzo ribassato, e per la precisione è venduto dal portale a 49,99€ per quanto riguarda la versione PS5, mentre si parla addirittura di 47,99€ per l’edizione Xbox Series X!

Sonic Frontiers si è rivelato una piccola sorpresa di questa stagione, complice anche la storia recente del riccio di Sega che, a voler essere onesti, ha smesso di brillare già da qualche anno, e pareva incapace di proporsi adeguatamente in un gioco con mappe tridimensionali, almeno dai tempi dell’era GameCube.

Al netto di un certo pessimismo generalizzato, invece, il titolo si è rivelato divertente e ben fatto, soprattutto grazie al suo gameplay dinamico e galvanizzante, capace di trasportare le meccaniche tipiche della serie, e di solito ampiamente rodate in ambienti bidimensionali, in un vasto ed ampio mondo aperto.

Nei panni di Sonic, dunque, potremo sfrecciare a gran velocità all’interno di cinque enormi isole di gioco, strutturate secondo un impianto a mondo aperto che premia l’esplorazione e disincentiva qualsiasi tipo di progressione lineare. Non solo, perché parliamo anche di ambienti splendidamente caratterizzati, ricchissimi di diversità, e che spaziano, ad esempio, da lussureggianti foreste, sino a torridi e sabbiosi deserti.

Ampio, dinamico, e caratterizzato da una moltitudine di attività, che andranno a costellare l’intera progressione narrativa, Sonic Frontiers è un titolo sorprendente, capace di “tirare sul il morale” di qualsiasi fan dell’icona Sega, rimasta amaramente delusa dalle ultime iterazioni del brand. Per questo è un titolo davvero consigliatissimo, almeno a nostro giudizio, come per altro vi abbiamo raccontato proprio ieri nella nostra ricchissima recensione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi l’edizione del gioco che più preferite ad un prezzo scontato, almeno prima che una di esse vada esaurita!

