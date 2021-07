Sono iniziati i Maxi saldi d’estate su Maxi Sport con sconti fino al 50%

Dopo aver visto diversi portali proporre una serie di prodotti per l’estate in offerta, è ora il momento di scoprire i nuovi sconti di Maxi Sport, che ha deciso di mettere in piedi una promozione che vi permetterà di munirvi di tutto l’occorrente per trascorrere il periodo più caldo dell’anno con gli articoli adatti. Nel caso specifico, troverete in offerta ogni genere di abbigliamento ed equipaggiamento, con soluzioni utili sia per coloro che si apprestano a scendere in spiaggia, sia per coloro che intendono partire per una scampagnata in montagna.

Insomma, un’ampia scelta di articoli, la quale ovviamente interessa sia gli uomini che le donne, nonché i più piccoli, i quali potranno scegliere tantissime sneakers colorate, comode e versatili, perfette nel tempo libero e durante i momenti di svago. Articoli delle migliori marche come Nike, Puma e Vans, proposti con sconti fino al 30%, che possono arrivare al 40% nel caso degli adulti, mentre su svariate giacche e articoli per lo sport sarà possibile risparmiare fino al 50%.

Se siete tra coloro che amano stare in acqua, vi segnaliamo il costume Hurley Superduede Printed 9, il cui risparmio supera persino il tetto massimo imposto dalla promozione, dal momento che parliamo di una decurtazione del 64%, che vi permetterà di acquistare questo fantastico costume a soli 19,95€ anziché 55,00€. Rimanendo a tema mare e acqua, vi segnaliamo inoltre l’orologio subacqueo Suunto Vyper Mi+Dive Manager, probabilmente l’unico della categoria ad essere proposto a metà prezzo, dandovi modo di comprarlo non al classico prezzo di listino di ben 299,00€ ma a 149,50€.

Come avete avuto modo di notare, le recenti offerte d’estate messe in campo da Maxi Sport superano ogni aspettativa, motivo per cui vi invitiamo caldamente a visitare la pagina dedicata per non perdervi nessuna occasione. Ciò detto, per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte della rete, ricordatevi di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!