Sonos: 30% di sconto se aggiorni i tuoi dispositivi

Se siete appassionati di audio di alta qualità conoscerete sicuramente Sonos, una delle aziende più note nel campo dell’audio ad alta fedeltà, esperta nella produzione di soundbar e altoparlanti wireless di ottimo livello e ad oggi uno dei punti di riferimento per chi vuole sfruttare al massimo l’audio di videogiochi e film, e ovviamente ascoltare le vostre canzoni preferite senza perdere neanche un dettaglio.

Detto ciò, Sonos ha lanciato una promozione che permette a coloro che già posseggono un dispositivo dell’azienda di effettuare l’upgrade ad uno dei modelli di nuova generazione risparmiando fino al 30%, un’ottima occasione quindi per migliorare ulteriormente il proprio sistema audio, nonostante i modelli originali rimangono a tutt’oggi validissimi. Andiamo a scoprire però nel dettaglio in cosa consiste esattamente l’offerta e soprattutto quali sono i prodotti che aderiscono a questa iniziativa.

Prodotti idonei per uno sconto sull’upgrade

15% di sconto su qualsiasi prodotto Sonos se disponi di: Connect: Amp (Gen 2), Connect (Gen 2), Play: 1, Play: 3, Play: 5 (Gen 2), Playbar e Playbase. Uno sconto per prodotto idoneo.

30% di sconto su qualsiasi prodotto Sonos se disponi di: Connect: Amp (Gen 1), Connect (Gen 1) e Play: 5 (Gen 1). Uno sconto per prodotto idoneo.

30% di sconto Boost: se hai Bridge. Uno sconto per prodotto idoneo.

Se siete possessori di uno dei modelli sopra citati potrete quindi usufruire di un ottimo sconto per acquistare ad esempio l’ultimo gioiellino del brand, la Sonos ARC, una soundbar di ultima generazione che integra al suo interno driver fortemente ottimizzati per dare nuova vita ai vostri contenuti, che siano film o programmi televisivi.

Compatta ed elegante, la ARC si comporta egregiamente in qualsiasi situazione, anche in quelle più difficili dove è richiesta tanta potenza, nonostante le dimensioni possano mettere in dubbio le sue prestazioni. Dotata della miglior tecnologia, tra cui il Dolby Atmos, la Sonos ARC non deluderà le vostre aspettative e saranno sufficienti pochi secondi dal momento in cui farete partire un contenuto multimediale per apprezzarne le qualità.

