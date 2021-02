Sonos One in regalo acquistando Roomba i7+ o Roomba s9+

Sullo store ufficiale iRobot è iniziata una promozione molto interessante che, fino al 7 marzo, vi permetterà di ricevere gratuitamente il prestigioso speaker wireless Sonos One qualora procediate con l’acquisto di uno dei due robot aspirapolvere top di gamma dell’azienda, ovvero il Roomba i7+ e Roomba s9+. Un’ottima opportunità, quindi, per munirvi contemporaneamente di due prodotti ai vertici della categoria, come lo sono gli aspirapolvere iRobot e gli altoparlanti Sonos.

Certo, la spesa da sostenere non è affatto leggera visto che occorre spendere almeno 999,00€ per il robot aspirapolvere Roomba i7+, ma quando si parla di prodotti top di gamma bisogna tenerne conto. Detto ciò, per ricevere in regalo il Sonos One è molto semplice, dal momento che una volta che avrete terminato l’acquisto del robot aspirapolvere, non dovrete far altro che iscrivervi sul sito Nital e registrare il vostro acquisto.

Detto ciò, lasciateci spiegare brevemente perché questi modelli hanno un costo così elevato, prendendo in considerazione il meno caro, ovvero il Roomba i7+. Ebbene, con questa soluzione potrete dimenticarvi completamente delle pulizie di casa, poiché è in grado di occuparsi da solo della pulizia totale degli ambienti, nonché trasferire automaticamente lo sporco raccolto nell’apposita base, senza correre il rischio di andare in contro ad allergeni, pollini e muffe grazie ai resistenti sacchetti a 4 strati. La suddetta base è in grado di garantire fino a 30 svuotamenti, prima che occorra estrarre il contenuto a mano per liberarlo dalla polvere e tornare a funzione.

Una volta eseguita la mappatura della vostra casa, il Roomba i7+ vi lascerà di stucco, in quanto riuscirà a raccogliere qualsiasi tipo di sporco, anche nei punti più difficili, dove soluzioni più economiche tendono spesso a bloccarsi o, peggio, perdere la posizione, muovendosi in seguito in modo totalmente casuale. Con un robot aspirapolvere del calibro di Roomba i7+, avrete la certezza che tutto questo non accadrà, anche di fronte a tappeti con spessori importanti. Insomma, tutto è stato studiato per far funzionare questo dispositivo nel miglior modo possibile e con la massima efficienza.

Detto ciò, non ci resta che segnalarvi in calce i link attraverso i quali potrete comprare uno di questi due eccezionali prodotti, oltre alla pagina dalla quale effettuare la registrazione dell’avvenuto acquisto e il regolamento completo. Ma prima lasciateci ricordare ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

