Sony OLED con Android TV scontata di 350€ su Mediaworld

A distanza di poche ore dalla conclusione delle offerte di settembre di Amazon, ci sono ancora diverse ed ottime occasioni da sfruttare, così come quelle giornaliere dei principali portali, dato che anche su quest’ultimi gli sconti non mancano. A mettersi sotto ai riflettori è ancora una volta Mediaworld che, con il suo Solo per Oggi, propone molteplici elettrodomestici a prezzi bassi ma, come sempre, solo fino alla mezzanotte.

Il tempo per sfruttare gli sconti quindi non è molto, ed ecco perché sarebbe opportuno approfittarne subito, soprattutto se in offerta sono presenti televisori come il Sony OLED KE48A9, il cui prezzo di listino di 1.649,00€, è oggi decurtato di ben 350,00€, permettendovi l’acquisto a soli 1.299,00€. Un’occasione ottima, specialmente per coloro che hanno intenzione di sostituire finalmente il vecchio televisore con un modello di ultima generazione dotato di pannello OLED. Tra l’altro effettuare questo cambio è diventato ormai quasi obbligatorio dato il nuovo standard DVB T2 e potrebbe rivelarsi anche più vantaggioso del previsto grazie al bonus rottamazione.

I meno esperti si chiederanno se vale la pena spendere oltre 1.000€ per un televisore. La risposta è sì, dato che il pannello OLED di Sony OLED KE48A9 offre una qualità decisamente migliore rispetto alla classica tecnologia a LED. Quante volte infatti vi capita di vedere quelle fastidiose zone grigie sullo schermo che rovinano l’esperienza. Bene, con un televisore OLED del calibro di Sony KE48A9 ciò non accadrà, dal momento che il pannello da 48 pollici spegne letteralmente i pixel dove non ce n’è bisogno e, di conseguenza, avrete un’immagine perfetta.

Ovviamente, i neri assoluti non sono gli unici vantaggi di un televisore OLED, dato che avrete modo di constatare anche nuovi contrasti e una gamma di colori più ampia e precisa. Inoltre, il Sony OLED KE48A9 si contraddistingue per l’integrazione di altoparlanti dietro al pannello, una soluzione sofisticatissima che garantisce una perfetta sincronizzazione con le immagini, arricchita con il brivido del Dolby Atmos. Un altro motivo che potrebbe invogliarvi a sfruttare questa offerta è la presenza di Google Play, che vi permetterà di accedere ad un vasto mondo di contenuti e applicazioni direttamente dal televisore. Un vero concentrato di tecnologia, il cui design si aggiunge ai fattori più eccelsi di questo modello, grazie ad un supporto centrale in alluminio e a cornici sottili in metallo.

Detto ciò, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte e seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali, dove vi terremo aggiornati costantemente su tutto quel che riguarda Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Vi auguriamo dunque un buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!