Se siete tra i fortunati che sono riusciti ad acquistare una PS5, uno degli accessori che dovete assolutamente avere per rendere la vostra esperienza di gioco ancora più incredibile sono le Pulse 3D. Proprio per la loro qualità eccelsa, le cuffie ufficiali di Sony sono alquanto difficili da reperire; se le stavate cercando, oggi è l’occasione perfetta, dato che non solo disponibili su eBay, ma anche a un prezzo scontato!

Le Sony Pulse 3D sono infatti attualmente in offerta a soli 79,90€ invece di 99,90€; si tratta di un ribasso del 20%, che vi permetterà di risparmiare ben 20,00€. Proprio per la loro rarità, trovarle a questo prezzo rappresenta un’opportunità davvero imperdibile, quindi le scorte termineranno molto probabilmente a breve.

Le cuffie sono state progettate appositamente da Sony per riprodurre l’audio 3D offerto dalla PlayStation 5; sfruttano infatti la tecnologia Tempest 3D AudioTech per coinvolgervi completamente nel mondo del titolo a cui state giocando, producendo un suono che sembra provenire da ogni direzione. Inoltre, il design ottimizzato, con morbidi padiglioni e una fascia regolabile, le rende comodissime anche nelle sessioni lunghe svariate ore.

Ovviamente, essendo wireless, potrete collegare le 3D Pulse anche ad altri dispositivi oltre che alla vostra PS5, come PC, Xbox e, perché no, anche allo smartphone. La batteria ricaricabile vi offrirà fino a 12 ore di autonomia, quindi potrete utilizzarle tutto il giorno senza avere paura che si scarichino nel mezzo di una partita.

Infine, le cuffie presentano due microfoni integrati, posizionati in modo strategico per garantire un’acquisizione vocale nitida senza il bisogno dell’asticella. Anche se vi trovate in un ambiente rumoroso i vostri amici riusciranno a sentirvi forte e chiaro, dato che la tecnologia di cancellazione del rumore vi isolerà completamente, trasmettendo solo la vostra voce.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta delle Sony Pulse 3D, rimandandovi alla pagina di eBay dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

