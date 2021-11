Sony WH-1000XM4 al prezzo più basso di sempre su Unieuro!

Più si avvicina il Black Friday e più le offerte si fanno interessanti. Nel caso di Unieuro, però, crediamo che la scontistica abbia raggiunto il suo massimo in questo giovedì di novembre, dato che i prezzi di molteplici prodotti sono crollati in maniera evidente e non è raro assistere a tagli di oltre il 50%, anche sugli articoli più richiesti e blasonati.

Insomma, una serie di offerte mozzafiato quelle disponibili sulle pagine del portale, le quali però saranno valide solo per la giornata odierna, a dimostrazione di come l’e-commerce voglia dare la possibilità di risparmiare cifre notevoli solo ai più veloci. Il risparmio migliore lo si avrà prendendo in considerazione prodotti da almeno 299,00€, dove è garantito uno sconto minimo del 22%. A spiccare sono senza dubbio le Sony WH-1000XM4, acquistabili ora alla cifra più bassa mai registrata da qualsiasi altro portale. Il prezzo di listino di 379,90€ viene infatti fatto precipitare a soli 233,92€, un ribasso notevole che vi permetterà di acquistare le ultime cuffie bluetooth top di gamma di Sony ad un prezzo simile al modello della passata generazione.

Gli amanti delle cuffie sanno che la serie WH-1000X di Sony si è sempre distinta non solo per la sua qualità del suono, ma anche e soprattutto per l’ottima cancellazione del rumore, ad oggi ritenuta la migliore in assoluto da numerose riviste specializzate. Sony è sempre stata ai vertici della categoria da questo punto di vista e con le WH-1000XM4 è riuscita ad alzare ancora una volta l’asticella, allungando il vantaggio sui competitor.

La cancellazione del rumore è perfetta ed è in grado di eliminare qualsiasi suono proveniente dall’esterno dei padiglioni, al punto da spingere il produttore ad implementare la cosiddetta modalità trasparente, consigliando di attivare quest’ultima nel momento in cui si attraversa la strada o in situazioni simili, in modo che possiate sentire i veicoli che sopraggiungono e reagire rapidamente ad eventuali pericoli. In tutti gli altri casi, la cancellazione del rumore saprà coinvolgervi nella musica come ben poche altre soluzioni riescono a fare, consentendovi di ascoltare ogni minimo dettaglio grazie anche alla qualità dei driver e alla codifica LDAC, che porterà il bitrate dei vostri file musicali fino a 990 kbps.

Nonostante siano cuffie bluetooth, le Sony WH-1000XM4 hanno la capacità di soddisfare anche il pubblico più esperto, a dimostrazione di come la tecnologia senza fili abbia fatto passi da gigante anche sotto questo punto di vista, offrendo una qualità audio paragonabile alle soluzioni con filo. Questo modello è dotato poi di sensori di prossimità e accelerazione, che faranno sì che la riproduzione si adatti a seconda che voi stiate indossando le cuffie o meno. Insomma, parliamo di cuffie molto tecnologiche e un passo avanti a tante altre, motivo per cui non potete perdervi questa offerta.

