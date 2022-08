Se state per partire per le vacanze è vi stuzzica l’idea di documentare in modo completo, e dinamico, le vostre gite e le vostre avventure, allora l’acquisto di una action cam è, almeno idealmente, l’opzione migliore da considerare prima della partenza, giacché si tratta di dispositivi utilissimi in tal senso, e non solo per chi coltiva la passione per gli sport, estremi e non.

Certo, il prezzo di questi prodotti è spesso molto alto e, per taluni, proibitivo, ma grazie ad Amazon abbiamo scovato per voi un prodottino niente male che, per appena 24,99€, vi offrirà l’opportunità di acquistare un prodotto funzionale, compatto e dal fenomenale rapporto qualità/prezzo!

Questa action cam prodotto dal brand emergente Piwoka, infatti, costa meno di 25 euro, ma è una scleta sensatissima per chi non ha grosse pretese, e cerca solo uno strumento di registrazione compatto, ideale anche per le immersioni, e venduto ad un prezzo davvero ridicolo rispetto alla media del mercato.

Certo, non sarà l’osannatissima Go Pro, ma questa piccola cam Piwoka si difende comunque bene, grazie alla possibilità di effettuare riprese fino a 1080P/30fps, oltre che alla possibilità di scattare foto con una qualità fino a 12 MP.

Dotata di obiettivo grandangolare e di zoom digitale, questa piccola e competitiva action cam arriverà a casa vostra anche provvista di numerosi accessori, tra cui l’immancabile custodia impermeabile che, oltre a impedire danni da urto o da caduto, vi permetterà di effettuare riprese nitide anche in immersione, grazie ad una certificata IP68 che garantisce registrazioni fino a 30 metri!

Capace di registrare continuativamente per un massimo di 90 minuti, la action cam Piwoka, al netto del suo prezzo concorrenziale, è persino provvista uno schermo LCD da 2 pollici, in modo da poter visualizzare i video e le foto scattate in qualsiasi momento!

Insomma, un prodotto davvero eccezionale in termini di rapporto qualità/prezzo, che vi invitiamo quanto meno a sbirciare tramite la pagina d’acquisto del prodotto. L’invito, ovviamente, è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, specie considerando le imminenti (ed ultime) partenze estive, così che possiate ricevere a casa il prodotto giusto in tempo prima di partire.

