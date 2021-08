Sorpresa Gamestop: PlayStation 5 disponibile in pochissimi pezzi!

Aggiornamento 12:35: console esaurite!

Il mese di agosto è appena arrivato, ma ecco che già ci stupisce con le prime (graditissime) sorprese! A tal proposito, infatti, vi segnaliamo che da GameStop è di nuovo tornata disponibile la tanto ambita PlayStation 5 di Sony, in quella che sarà, certamente, una vera e propria vendita lampo, visto il quantitativo ormai limitatissimo della console.

Al netto di ciò, si tratta comunque di un’ottima occasione per accaparrarsi l’introvabile console Sony anche se, lo specifichiamo ancora una volta, l’acquisto è vincolato alla creazione degli ormai famigerati “bundle” di GameStop che, come saprete, prevedono l’obbligo di dover acquistare non solo la console, ma anche altri prodotti, 5 per la precisione, tra cui figurano accessori, come ad esempio pad aggiuntivi in diverse colorazioni e cavi di ricarica, ma anche e soprattutto videogiochi, tra cui figurano anche alcune uscite non troppo datate, il tutto ad un prezzo che si aggirerà attorno ai 700€, a seconda ovviamente degli articoli selezionati.

Certo, potreste storcere il naso davanti alla questione bundle, tuttavia va sottolineato che, al netto di questo, le vendite di GameStop si sono ormai consolidate come l’unica opportunità per accaparrarsi una console, specie considerato quanto ormai sia raro che PlayStation 5 arrivi su qualsiasi altro store, Amazon compreso! Una situazione certamente spiacevole che, per altro, è aggravata anche dalle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, secondo cui le nuove console continueranno a scarseggiare almeno fino al 2023, ancora una volta a causa il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

