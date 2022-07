Dopo avervi segnalato le offerte estive di Asus, fareste bene a considerare anche il Sottocosto Comet che, fino al 17 luglio, proporrà le più recenti smart TV e non solo a prezzi più che competitivi, con uno sconto medio del 50%.

Il volantino è ricco di prodotti interessanti e tra i più rilevanti, sia dal punto di vista funzionale che dal nuovo prezzo di vendita, è il Huawei Watch GT2, uno smartwatch che punta tantissimo su design e autonomia. In occasione di questo Sottocosto, Comet propone la versione da 46 mm a soli 99,00€, permettendovi di acquistarla a meno della metà del suo prezzo ufficiale, rendendo questa una di quelle offerte da cogliere al volo.

Huawei Watch GT2 è uno smartwatch che pone grande attenzione all’autonomia, senza rinunciare alle prestazioni, ed ecco perché ha debuttato con il processore Kirin A1, chip progettato direttamente da Huawei, che ha potuto così ottimizzare ogni aspetto del dispositivo. Il risultato è uno smartwatch prestante e fluido nello scorrere tra i menù e nell’apertura delle notifiche, con un notevole aumento di prestazioni rispetto al modello della precedente generazione e con una batteria che può durare 14 giorni con un uso medio.

Autonomia e prestazioni vanno poi di pari passo con il design, anch’esso curato nei minimi dettagli, con un schermo in vetro 3D. Quest’ultimo è da 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel, ottima per uno smartwatch e, in generale, per display così piccoli. Lo schermo di Huawei Watch GT2 supporta poi svariati gesti di tocco e di scorrimento che ne facilitano l’utilizzo, consentendovi di aprire le notifiche o di attivare le numerose modalità di allenamento in pochi secondi. Tra le funzioni disponibili segnaliamo la possibilità di memorizzare i contatti della rubrica e fino a 500 brani musicali, cosicché possiate ascoltare la vostra musica preferita durante gli allenamenti.

Le attività sportive supportate sono tante e includono chiaramente sia sport outdoor che indoor, il tutto accompagnato con i valori relativi alla vostra attività cardiaca, nonché dal monitoraggio del sonno, reso possibile dalla tecnologia Huawei TruSleep 2.0. Insomma, questo smartwatch rappresenta a questo prezzo un vero e proprio affare, anche perché vi ricordiamo che stiamo parlando della versione da 46 mm.

Huawei Watch GT2 non è l’unico dispositivo tech ad essere proposto a un prezzo super competitivo da Comet e, per questo, vi suggeriamo caldamente di visitare subito la pagina dedicata relativa a questa promozione prima che le scorte vadano esaurite o prima che il prezzo torni alle origini.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

