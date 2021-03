Sottocosto Euronics: prezzi imperdibili su smartphone e non solo!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, con Amazon che ha subito dato il via alle sue prime promozioni dedicate alla primavera, è ora il momento di guardare anche alla concorrenza e, in particolare, alle ottime (e nuove) proposte di Euronics, e del suo eccezionale “Sottocosto”!

Di che stiamo parlando? Semplicemente di una nuova serie di offerte con cui il portale sta abbassando il prezzo di diversi prodotti tra cui soprattutto gli smartphone, disponibili tra le pagine di Euronics a prezzi a dir poco imperdibili! Un esempio è l’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, che nella sua versione 4G è disponibile ad appena 499,90€, contro gli originali 649,00€ proposti dal portale!

Stiamo parlando di uno sconto di oltre il 23% che, come capirete, vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo davvero eccellente, con un rapporto qualità/prezzo tanto conveniente da posizionarlo in chiaro vantaggio rispetto a gran parte dei concorrenti del mercato, soprattutto se si considera la fascia di prezzo sotto i 500€ di cui fa attualmente parte.

Dotato di un brillante display da 6,67″, Xiaomi Mi 10T Pro si propone con un performante processore Snapdragon 865 con 8 GB di RAM, risultando agile e veloce in qualsiasi circostanza, dall’intrattenimento più classico, fatto di film e serie TV, sino al gaming, in cui Xiaomi Mi 10T Pro per altro eccelle. Il dispositivo, infatti, è dotato di una frequenza di aggiornamento dello schermo a 144Hz che, grazie anche al supporto della tecnologia Adaptive Sync, permette un adattamento automatico del refresh rate in base al contenuto che stiamo visualizzando, ottimizzando di conseguenza il consumo energetico.

Equipaggiato con tre fotocamere posteriori di grandissimo pregio, con un sensore principale da 108 Megapixel, un grandangolare da 13 Megapixel, e un ultimo sensore macro da 5 Megapixel, Mi 10T Pro offre scatti di qualità pregevole, con colori vivaci e realistici risultando, dunque, anche un’ottima opzione in quanto cameraphone, in grado di competere anche con i principali esponenti del mercato come Apple e Huawei. Dotato, infine, di una capiente batteria da 5.000 mAh, questo otimo smartphone Xiomi è in grado di garantire un’autonomia eccellente e, disponendo anche di ricarica rapida da 33W, può essere la scelta ideale per chiunque necessita di uno smartphone affidabile e potente in ambito lavorativo, essendo di nuovo pronto all’uso in pochissimo tempo.

Insomma, Xiaomi Mi 10T Pro è uno smartphone con tutti i crismi che, complice l’offerta Euronics, potrebbe seriamente rappresentare la vostra scelta ideale in vista dell’acquisto di un nuovo dispositivo! Ovviamente, si tratta comunque solo di uno dei tanti prodotti in sconto tra le pagine di Euronics e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata non solo alla nostra lista di acquisti consigliati ma anche, e soprattutto, all’intera proposta del portale.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

