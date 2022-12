Siamo a tutti gli effetti nel periodo dell’Holiday Season e Mediaworld, come molti degli store online, propone moltissimi sconti, utili per acquistare tutti i regali di Natale di amici cari e parenti. Al momento, potrete sfruttare i fantastici ribassi della sezione Sottocosto entro e non oltre il 18 dicembre, decidendo cosa acquistare tra articoli tech ed elettrodomestici in sconto anche fino al 50%! Un vero e proprio affare da non farvi scappare!

Le offerte disponibili nel parterre di Mediaworld sono davvero tantissime e variegate, in grado di soddisfare ogni necessità, preferenza e ovviamente anche budget. All’interno dello sezione dedicata agli sconti, infatti, troverete davvero di tutto: una smart TV perfetta per vedere i vostri film e le vostre serie preferite, una console next gen oppure un elettrodomestico top di gamma per risparmiare sulla bolletta di fine mese!

Tra le proposte più interessanti, magari per fare un buon upgrade de vostro TV in famiglia, vi consigliamo il modello LG OLED 4K da 55″ disponibile ad appena 849,00€ invece di 1.699,00€. I pixel del pannello brillano di luce propria, non hanno bisogno di una retroilluminazione per splendere e assicurarvi i colori perfetti che avete sempre desiderato. E quando i pixel si spengono non emettono nessuna luce, producendo il nero perfetto che dà la massima profondità alle immagini e un contrasto eccellente. Inoltre, il nuovo processore a7 Gen 5 lavora in maniera sinergica con tutti gli altri componenti del TV per assicurarvi immagini perfette e analizzare ciò che state guardando per esaltare gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo, grazie all’intelligenza artificiale progressiva.

Non meno importante, grazie alla tecnologia Dynamic Tone Mapping avrete sempre immagini dalle sfumature più realistiche e minuziose possibile, in grado di esaltare dettagli complessi con un contrasto HDR naturale e intenso. Anche il comparto audio è una vera e propria garanzia: il processore α7 Gen 5 sfrutta l’Intelligenza Artificiale per proiettarvi nella scena analizzando i suoni e migliorandone la resa in base al contenuto. Mentre guardate i vostri contenuti preferiti, tra cui u programmi in semplice audio stereo, il processore lavora in sinergia con il sistema del TV per trasformare i 2 canali in un audio virtuale a 5.1.2 canali. Dunque, sentirete l’azione e gli effetti sonori intorno a voi mentre vi immergerete totalmente nell’atmosfera!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata alle numerose offerte del Sottocosto, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Sottocosto Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!