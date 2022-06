Se eravate pronti a fare shopping ma gli alti prezzi di listino non vi hanno permesso di concludere l’acquisto, suggeriamo di dare un’occhiata al Sottocosto Unieuro, le cui offerte, oltre a non placarsi, si fanno ancora più interessanti. Questi sconti, però, sono destinati a terminare tra pochi giorni, quindi assicuratevi di recarvi sulla pagina dedicata finché la promozione rimane attiva.

Unieuro, si sa, vanta un catalogo prodotti enorme, pieno di elettrodomestici e tecnologia varia, e sono proprio quest’ultimi a essere scontati, con tagli di prezzo fino al 50%. Risparmiare sarà dunque molto semplice, anche su quei prodotti che di solito non vengono mai scontati, come ad esempio i dispositivi a marchio Dyson. In tal senso, segnaliamo l’ottimo Purifier Cool, uno dei tanti purificatori d’aria del produttore, il cui prezzo di 649,00€ viene abbassato di circa 100€ da Unieuro, permettendovi di acquistarlo a 549,90€.

Il Dyson Purifier Cool è un purificatore d’aria curato sia dentro che fuori e gode di tecnologie e design che, messi insieme, rendono unico questo elettrodomestico per la casa, la cui utilità è quella di rendere l’ambiente domestico molto più salutare, diminuendo gli attacchi di allergia provocati dalle particelle più sottili.

Quando si acquista un purificatore d’aria Dyson, la prima cosa che salta all’occhio è il design verticale e il relativo anello oblungo, la cui forma è studiata non solo per far sì che l’elettrodomestico possa abbinarsi bene al resto dell’ambiente, ma anche per ottimizzare l’efficienza della purificazione. Quest’ultima è ai vertici della categoria, merito della tecnologia proprietaria Air Multiplir, che consente al purificatore anche di rinfrescare, un valore aggiunto che vi consentirà di non mettere in funzione altri elettrodomestici.

Questo purificatore riuscirà a diffondere oltre 290 litri d’aria al secondo, purificando rapidamente anche gli ambienti più grandi. Da segnalare poi il supporto all’app Dyson Link che, oltre a permettervi di programmare e monitorare lo stato dell’aria, vi avvisa quando è il momento di sostituire i filtri HEPA e a carboni. Insomma, un purificatore d’aria efficace e sofisticato, perfetto per chi è solito dare importanza anche al design.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo uno dei numerosi articoli in promozione su Unieuro. Per questo, se state cercando anche altre offerte valide, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare gli sconti attivi e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

