Sottocosto Unieuro: Lavasciuga Hoover LINK PRO in sconto al 50%

Da Unieuro proseguono le numerose offerte relative all’iniziativa del Sottocosto, con sconti che coinvolgono tantissime categorie di prodotti, con prezzi davvero stracciati, e se stavate cercando una soluzione in grado di unire le funzioni di una lavatrice e di un’asciugatrice per la cura e la pulizia dei vostri capi di abbigliamento, allora siete capitati nel posto giusto!

Come abbiamo già specificato, moltissime sono le opportunità di risparmio concesse da Unieuro in questa nuova tornata di sconti ma, tra le varie disponibili, vogliamo segnalarvi l’ottima lavasciuga Hoover LINK PRO HLWPS495TAMBE-11 da 9 kg, che potrete acquistare al prezzo di 399,90€ anziché di 799€ a seguito ad uno sconto del 50%, che vi farà risparmiare ben 400€. Si tratta di un soluzione efficace per rimuovere lo sporco più ostinato e asciugare al meglio i vostri capi, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Hoover.

Questa lavasciuga dal design essenziale e lineare, monta un motore inverter tanto potente quanto silenzioso, infatti si aggira sempre su una rumorosità di circa 51dB nella fase di lavaggio e 77dB nella fase di asciugatura. Stiamo parlando di un motore le cui prestazioni sono sempre affidabili e durevoli nel tempo, raggiungendo la più alta efficienza energetica del mercato, permettendovi di ridurre i consumi a partire dal 51% risparmiando sulle vostre bollette e rispettando l’ambiente. Altra chicca di questa lavasciuga è la sua funzione KG Mode che peserà la vostra biancheria nei primi 4 minuti del programma, adeguando l’utilizzo di acqua, energia consumata e tempistiche del ciclo di lavaggio con precisione scientifica.

Perfetta per coloro che vogliono risparmiare spazio in casa, Hoover LINK PRO HLWPS495TAMBE-11 è in grado di combinare in un solo passaggio le operazioni di lavaggio e di asciugatura ottimale ed inoltre, grazie alla sua particolare intelligenza artificiale, è anche capace di connettersi direttamente allo smartphone, aggiornandovi in tempo reale sulle varie fasi di avanzamento dei programmi. Infatti, per agevolare ulteriormente le varie modalità ed impostazioni di lavaggio, la lavasciuga sfrutta la funzione ONE FI EXTRA, che permette tramite app, di avere accesso a più di 40 cicli aggiuntivi di lavaggio e di impostare il programma preferito, di ricevere le notifiche di fine ciclo, dati di consumo e persino una guida alla manutenzione e al trattamento delle macchie con più di 50 suggerimenti.

La Hoover LINK PRO HLWPS495TAMBE-11 non solo è un ottimo dispositivo combinato che unisce le ottime performance di una lavatrice ed asciugatrice in un solo elettrodomestico, ma le proposte incluse nel SottoCosto di Unieuro sono ancora molte, pertanto vi consigliamo caldamente di visitare l’apposita pagina del portale, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!