Se siete alla ricerca di prodotti tech o elettrodomestici a un prezzo davvero valido, vi consigliamo di sfruttare le numerose offerte disponibili da Unieuro, nella sezione Sottocosto. Al momento, e solo per pochissimi giorni, potrete sfruttare degli ottimi ribassi anche oltre il 50% su smartphone, tablet, grandi e piccoli elettrodomestici a marchio Samsung, Xiaomi, Philips e molto altro ancora!

Avrete la possibilità di acquistare articoli a un costo davvero conveniente, partendo da prodotti top di gamma a marchio Apple fino a scope elettriche Xiaomi. Dunque, trattandosi di sconti davvero imperdibili, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che i prezzi sono così bassi!

Tra le proposte con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente l’Apple iPad 10.2-inch con 64GB di memoria a soli 299,00€ invece di 389,00€. Stiamo parlando di un tablet potente, versatile e semplice da usare anche per chi non ha già posseduto un prodotto simile in precedenza. Con questo iPad potrete facilmente lavorare, creare, prendere appunti, giocare e fare molto altro nel massimo della fluidità. La potenza di questo articolo a marchio Apple è garantita dal chip A13 Bionic che dà una spinta in più alla CPU e alla grafica, al fianco dal Neural Engine, ancora più potente rispetto ai modelli precedenti.

Altrettanto importante, questo iPad è dotato di un’ottima batteria che è stata ideata appositamente per durare quasi tutto il giorno, in modo tale da poter studiare o lavorare senza dovervi preoccupare dell’autonomia del dispositivo. Da non sottovalutare anche lo spettacolare display retina da 10,2″, perfetto per disegnare con precisione, lavorare ai propri progetti e ovviamente anche per vedere un film nel massimo della qualità.

In più, grazie all’ottima tecnologia True Tone di cui è provvisto, sarete certi che i vostri occhi non si affaticheranno praticamente in nessuna condizione di luce, anche dopo un utilizzo prolungato. Il comparto fotografic, inoltre, è un ulteriore punto a favore del vostro acquisto, in quanto potrete sfruttare una fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica al fianco di una fotocamera posteriore da 8MP, per scattare foto e video brillanti e super nitidi.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere quali sono le altre promozioni in corso, in questo periodo di forti ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Unieuro dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!