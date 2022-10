Una delle promozioni più vantaggiose di Unieuro, vale a dire il Sottocosto, sta per concludersi ma, per vostra fortuna, sono ancora tante le offerte disponibili. Una a cui proprio non potete rinunciare, qualora abbiate un vecchio televisore, è quella relativa alla Xiaomi Mi TV P1 da 50 pollici, che gode di uno sconto davvero notevole, forse mai così alto.

Il modello da 50 pollici, infatti, è acquistabile a soli 299,90€, rendendo quella di Unieuro un’occasione d’acquisto imperdibile, al punto che, allo stato attuale, solo Monclick è in grado di tenere il passo, proponendola allo stesso prezzo. Avete quindi la possibilità di scegliere dove acquistarla, risparmiando in entrambi i casi 200 euro netti su di una smart TV che si colloca nella fascia media del mercato.

A meno di 300€, la Xiaomi Mi TV P1 è una smart TV di tutto rispetto, a maggior ragione se parliamo del modello da 50 pollici, che vanta un pannello decisamente migliore rispetto a quello delle sorelle minori. Qui troviamo infatti caratteristiche come HDR10+ e Dolby Vision, che danno al pannello 4K quella spinta in più per raggiungere una qualità d’immagine paragonabile a molti modelli più costosi.

Anche se la si guarda con pannello spento, la Xiaomi Mi TV P1 sembra una smart TV di fascia alta, merito di un design senza bordi (visibili solo da vicino) e della parte posteriore che occupa poco spazio, nonostante ci siano due altoparlanti da 10W, che supportano anche il formato DTS-HD, oltre al classico Dolby Audio. Una smart TV, dunque, che non rinuncia a niente e che si fa perdonare per l’assenza della tecnologia QLED che, evidentemente, non è servita al produttore per coprire comunque il 94% della gamma colore DCI-P3.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che mancano davvero poche ore prima che i prezzi tornino a quelli originali.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!