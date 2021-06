Sottoprezzo e NOW Smart TV in regalo da Unieuro

Vi abbiamo già proposto alcune delle migliori offerte della giornata, segnalandovi sconti davvero imperdibili da parte dei principali portali dello shopping online, tuttavia la giornata non è ancora finita, ed anzi, visto il movimento che si sta generando in rete in previsione dell’atteso Prime Day 2021 di Amazon, non ci sorprende che molti degli store della concorrenza si stiano facendo in quattro per proporre offerte con cui “riempire l’attesa” dei numerosi acquirenti della rete.

Tra questi, vi segnaliamo oggi anche Unieuro, che torna alla ribalta della rete con il suo ottimo “Sottocosto”, in quella che è un’offerta che non mira soltanto ad offrire prodotti ad ottimi prezzi, ma anche e soprattutto un graditissimo regalo a chi, come noi, è in attesa del calcio d’inizio degli attesi EURO 2020!

Acquistando una smart tv tra quelle proposte dal Sottocosto Unieuro, infatti, si potrà ricevere in regalo un’ottima Now Smart Stick, contenente anche un mese di pass sport gratuito, pensato proprio per godere degli Europei di calcio sulla nuova smart TV! L’oggetto in questione è nulla più che una piccola pendrive con uscita HDMI che, agganciata direttamente alla TV, vi permetterà di godere dei servizi in streaming di NOW, almeno fintanto che sceglierete di tenere attivo l’abbonamento.

Non sapete di che stiamo parlando? Facciamo allora un passo indietro: NOW è il servizio di contenuti in streaming creato da Sky, che include molti dei contenuti dell’immenso catalogo del colosso del via cavo, con fim, serie tv, sport e contenuti per bambini, e con la possibilità di poter godere anche di aluni dei canali tipici dei pacchetti Sky, da poter vedere in diretta proprio come se si fosse abbonati a Sky, come ad esempio Sky Cinema 1.

NOW, in sostanza, vi offre molti dei contenuti Sky, on demand, e senza il bisogno di disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, senza contare il vantaggio di un prezzo davvero basso ed accessibile, con una formula che vi permetterà di creare l’abbonamento che meglio si confà ai vostri gusti, non essendo infatti obbligati a pagare per l’intero catalogo, ma solo per ciò che preferite tra Cinema, Entertainment (che comprende le serie TV), Sport e Kids, e con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Insomma, grazie alla promozione del Sottocosto Unieuro, potrete acquistare tantissimi elettrodomestici a prezzo scontato e, nel caso in cui acquistate una smart TV, potrete persino godervi l'intera offerta Sky dedicata agli Euro 2020, ben chiaro che avrete davvero poco tempo per effettuare i vostri acquisti, visto che la promozione sarà valida solo fino al 10 giugno, dopo di che non sarà più possibile né risparmiare, né ottenere in regalo la Now Smart Stick.

