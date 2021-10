SoulCalibur VI, Mortal Kombat XL e tanti altri picchiaduro a un super prezzo grazie al nuovo bundle di Humble Bundle!

Siete degli amanti dei picchiaduro? Allora vi farà decisamente piacere sapere che fino al prossimo 3 novembre su Humble Bundle è disponibile all’acquisto l’Humble Fighting Juggernauts Bundle, un pacchetto contenente una caterva di picchiaduro a un super prezzo. SoulCalibur VI, Mortal Kombat XL, Killer Instinct e tanti altri ancora: se amate il genere non potete farvi assolutamente scappare questo bundle.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

One Finger Death Punch 2

Aumentando l’offerta a 10,17€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Mortal Kombat XL

Slap City

Con almeno 10,36€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

SoulCalibur VI

Injustice 2 Legendary Edition

Killer Instinct

Power Rangers: Battle for the Grid

70% Off SoulCalibur VI Season Pass 1

60% Off SoulCalibur VI Season Pass 2

Come sempre anche per l’Humble Fighting Juggernauts Bundle parte dei proventi verranno devoluti ad associazioni benefiche, come ad esempio Whale and Dolphin Conservation. Una buona occasione, quindi, per fare il carico di picchiaduro a un super prezzo e, al contempo, fare anche una buona azione.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Fighting Juggernauts Bundle e rimpinguare così la vostra libreria digitale a un prezzo irrisorio potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: tale ricchissimo bundle sarà infatti disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 3 novembre!

» Clicca qui per acquistare l’Humble Fighting Juggernauts Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

