Il prossimo 30 settembre arriverà sul mercato quello che è molto probabilmente uno dei prodotti più interessanti del panorama italiano. Nato dai talentuosissimi ragazzi di Reply Game Studios ed edito da Modus, Soulstice promette infatti di trasportare i giocatori in un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’action. Frenetico, adrenalinico, dotato di un’atmosfera intrigante e, soprattutto, prenotabile fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Come riporta anche il nostro provato in anteprima, infatti: “il gameplay funziona e intrattiene, così come la progressione sembra essere pensata in maniera certosina. Aspettiamo di approfondire il comparto narrativo per certificare la qualità generale, che almeno in queste prime ore, ci è sembrata buona, rassicurandoci per un’esperienza che potrebbe davvero soddisfare gli appassionati degli action game.” Un qualcosa di solido e promettente, che ben quindi val la pena prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

A rendere il tutto più interessante è infine il fatto che Soulstice uscirà sul mercato in una Deluxe Edition, contenente l’artbook digitale, la colonna sonora digitale e il pacchetto oggetti Ashen Blade. Tutto il necessario, insomma, per partire fin da subito alla grande in questa intrigante avventura. Come al solito potete trovare comodamente di seguito i link per prenotare fin da ora Soulstice per la vostra piattaforma preferita dal vostro store di fiducia.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!