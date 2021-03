Soundbar LG GX in sconto di 300€ nelle offerte Mediaworld

Dopo un inizio del mese in cui Mediaworld ha cambiato aspetto proponendo nelle sue offerte giornaliere prodotti di brand ben specifici, come ad esempio Canon e Apple, oggi il portale sembra essere tornato alla normalità, con offerte che coinvolgono molteplici prodotti di svariate categorie e brand. Un’ottima occasione, quindi, per prendere di nuovo in considerazione l’iniziativa “Solo per oggi” qualora siate cercando prodotti diversi tra loro i cui prezzi, come sempre, risultano tra i più bassi della rete.

Le occasioni, dunque, tornano ad essere più numerose rispetto agli ultimi giorni e, tra le tante disponibili, vi segnaliamo la presenza della LG GX, una soundbar che si differenzia da tante altre per il suo design originale e moderno, perfetto per chi voglia uno strumento che non sia solo eccellente sotto il profilo acustico, ma anche sotto quello estetico.

Proposta fino alla mezzanotte di oggi a 699,00€ invece di 999,00€, la LG GX vanta una qualità audio decisamente sopra la media e ben superiore rispetto a quanto offerto dagli altoparlanti integrati del televisore, permettendovi di apprezzare meglio non solo i dialoghi che dominano nei programmi televisivi, ma anche tutti gli effetti presenti nei film e nella musica.

Insomma, con la LG GX sentirete suoni di cui probabilmente non conoscevate l’esistenza. Non sempre, e per fortuna, capita infatti di sentire l’effetto di una sparatoria ravvicinata nella vita reale. Ecco, questo tipo di sensazioni la LG GX sa come farle uscire dai suoi 3 canali dedicati, portandovi al centro dell’azione nelle scene più concitate, con un suono potente in grado di espandersi in tutta la stanza, grazie anche alla presenza del subwoofer.

Inoltre, qualora ne sentiate il bisogno, potrete aggiungere in un secondo momento 2 altoparlanti posteriori ed ottenere così un’esperienza surround 5.1, trasformando la vostra stanza in un vero e proprio home cinema. Come se ciò non bastasse, il tutto senza fili, dal momento che la LG GX supporta la connettività wireless. Con questa offerta, quindi, Mediaworld offre la possibilità a quanti sentono il peso della chiusura delle sale cinematografiche di poter comunque avere, tra le mura di casa, un angolo home cinema di tutto rispetto!

Come sempre, è chiaro che questa è solo una delle tante offerte presenti nel Solo per oggi, ed ecco perché il nostro consiglio rimane quello di consultare la pagina MediaWorld, dove potrete trovare l'occasione giusta in base alle vostre necessità.

