Se siete alla ricerca di una soundbar dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello LG SP2 con subwoofer integrati, in super sconto da Comet grazie alla promo Sottocosto Online! La piattaforma ha deciso di mettere in ribasso moltissimi dispositivi tech nella sezione apposita, appena citata. Ma, tra le numerose offerte, abbiamo deciso di segnalarvi questo prodotto LG, in quanto gode di uno dei ribassi più validi del momento: in queste ore, infatti, potrete portare a casa la soundbar a soli 79,00€ invece di 159,00€!

Si tratta di un modello con potenza a 100 Watt, dotato di ben 3 ottimi altoparlanti Dolby Digital e caratterizzato da un design super elegante, nella colorazione nero-grigio. Un’offerta decisamente imperdibile, che potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto sullo store entro e non oltre il 3 novembre, data in cui termineranno gli sconti del Sottocosto Online.

Questa fantastica soundbar LG riproduce il suono migliore possibile grazie al processore aggiornato Alpha 9 dotato di un’ottima AI, utile a ottimizzare ogni contenuto in totale autonomia. Ciò vi permette di ascoltare l’audio di film, serie TV e match sportivi in una qualità altissima, vi assicura dialoghi chiari e suoni sempre nitidi, ricchi di dettagli. Da non sottovalutare anche l’interessante feature AI Sound Pro che si occupa di rendere il comparto audio più uniforme, anche quando proviene da sorgenti con una qualità medio/bassa!

Non meno importante, l’ottimo design realizzato da LG che dimostra una grande cura anche per i particolari! Gli elementi che caratterizzano la soundbar sono stati ideati al fine di rendere il modello parte integrante della vostra casa, conferendo un tocco di stile al vostro ambiente. LG SP2 è pensata appositamente per soddisfare un’estetica che si abbini sia alla vostra smart TV sia alla vostra casa. Gli eleganti pannelli laterali con la texture del legno e il tessuto eco-friendly premium nero-grigio compongono questo modello, legando perfettamente l’ottima qualità audio a un’estetica minimale ed elegante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alle promozioni di questi giorni, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

