Soundbar Yamaha MusicCast ad un super prezzo da MediaWorld!

Dopo aver preso in esame le migliori offerte di portali come Amazon ed eBay, è giunto il momento di scoprire quelle che sono le proposte del Solo per Oggi di MediaWorld che, con le sue offerte super convenienti, coinvolge sempre un gran numero di prodotti che spaziano tra smartphone, TV, accessori per PC e tanti elettrodomestici per la cucina e persino dispositivi per la mobilità elettrica, il tutto con i prezzi tagliati anche del 50% fino alla mezzanotte! Prima di procedere nel presentarvi le offerte, tuttavia, ci preme ricordarvi che queste sono solo alcune tante iniziative presenti sul portale che, per altro, include anche i grandi sconti dedicati ai prodotti per la bellezza e la cura personale, con alcune idee che potrebbero rivelarsi ottime in vista del prossimo San Valentino.

Tornando alle offerte di oggi, fra tutte le occasioni che è possibile trovare sul portale di MediaWorld, spicca quella relativa alla soundbar Yamaha MusicCast Bar che, solo per oggi, potrete acquistare con uno sconto di quasi 500€, ad appena 454,00€. Questa soundbar è composta da una barra dall’aspetto molto elegante e sobrio che fa della semplicità il suo punto di forza, e da un subwoofer wireless 100 che può esser posizionata in qualsiasi posto dell’ambiente offrendo sempre il massimo della qualità. La Yamaha MusicCast è dotata della miglior tecnologia DTS Virtual:X che gli permette di riprodurre toni alti e chiari nitidi e ottimi bassi vibranti, con una qualità sonora pari al surround 5.1 ed inoltre è prevista anche la possibilità di potenziare le voci per rendere i dialoghi più facili da comprendere anche nelle situazioni più rumorose.

Oltre alla facilità di installazione, Yamaha MusicCast è sicuramente una delle soundbar che presenta un gran numero di opzioni di connessione tra cui il Bluethooth, il cavo HDMI, i comandi vocali di Alexa e persino l’Airplay, che gli permette di collegarsi con qualsiasi di di dispositivo ed accedere ai vari contenuti. Se invece desiderate gestire ogni minimo particolare della vostra esperienza con la Yamaha MusicCast, attraverso l’app di Yamaha potrete impostare l’equalizzatore e rendere l’home theater perfetto in base alle vostre esigenze.

Insomma, avrete capito che la soundbar Yamaha MusicCast Bar a questo prezzo è una vera super offerta imperdibile, e per questo vi consigliamo di visitare la pagina con l’intera proposta di Mediaworld, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!