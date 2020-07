Soundbar Yamaha MusicCast Bar400 e tanto altro in offerta nel Solo per oggi MediaWorld!

Anche durante una grande promozione come gli XDays, da MediaWorld continuano le offerte del Solo per Oggi, con tanti sconti che, come sempre, scadranno alla mezzanotte di oggi. Molte sono le offerte disponibili, con decurtazioni di prezzo su articoli utili ed ambiti come elettrodomestici, smart TV e numerosi accessori utili per la cura della persona, tutti disponibili con consegna veloce e gratuita, o ritiro presso il negozio più vicino.

Fra le numerose offerte di oggi, equamente distribuite tra barbecue elettrici ed impastatrici, vogliamo segnalarvi la promozione riguardante la soundbar Yamaha MusicCast Bar400, che potrà essere acquistata a 479,00€ anziché 729,00€. Questo potente impianto audio è composto da una soundbar ed un subwoofer wireless in grado di generare una potenza complessiva di 100W, ed è capace di riprodurre un suono 3D di alta qualità grazie al DTS. Fra le sue impostazioni è poi possibile trovare la modalità Clear Voice, dove l’audio delle immagini viene risaltato, ottimizzando l’esperienza audio anche nelle scene di solo parlato. Visto il design ricercato e minimalista, questo sistema surround frontale unisce l’esperienza audio multicanale con un’estetica elegante e compatta, che permette di posizionare la MusicCast Bar 400 al muro, per cercare una maggiore integrazione con l’ambiente. Inoltre, oltre ad essere compatibile con i comandi vocali di Alexa, la soundbar Yamaha MusicCast Bar400 è anche in grado di collegarsi con gli altri diffusori surround wireless della stessa linea, come MusicCast 20 o MusicCast 50, così da permettere la creazione di un impianto audio potente e dal suo avvolgente.

Ovviamente la soundbar Yamaha MusicCast Bar400 è solo una delle offerte del Solo per oggi di MediaWorld, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo che possiate trovare l’articolo che possa rispettare le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi alle promozioni di MediaWorld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

