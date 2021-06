Spazzolino elettrico Oral-B ad un super prezzo su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle promozioni di Amazon, è giunto il momento di scoprire anche oggi quelle che sono migliori offerte della giornata di eBay, specie quelle relative a “Gli Imperdibili”, nome con cui il portale definisce quelle che sono le sue offerte quotidiane. Le proposte del resto, sono numerose, ed includono sempre centinaia di prodotti appartenenti alle più diverse categorie merceologiche, con sconti che possono raggiungere la ragguardevole percentuale del 50%!

Come detto, la lista degli articoli promozionati è praticamente infinita ma, tra le varie offerte disponibili, vogliamo segnalarvi quella relativa allo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500, attualmente venduto a 39,99€ anziché 83,98€, con uno sconto del 54% che abbatte il prezzo di vendita consigliato di 43,99€! Inoltre, vi segnaliamo anche che aggiungendo il codice sconto “PERVOI5EURO21“, il costo per portarsi a casa questo accessorio scende ulteriormente a 34,99€!

Integrando un timer professionale, che vi segnalerà una durata ideale per la vostra pulizia dentale, lo spazzolino Oral-B Pro 2 250 si propone con una testina rotonda, progettata per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino tradizionale, per un igiene orale più sana. Inoltre, trattandosi di un prodotto della gamma Oral-B, lo spazzolino Oral-B Pro 2 250 è pienamente compatibile con tutte le testine originali in circolazione, a partire da quelle sviluppate per denti sensibili, fino ad arrivare a quelli per gengive meno delicate. Vi proponiamo di seguito la lista completa: CrossAction, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, Floss Action, TriZone, Dual Clean, Power Tip e Ortho.

Insomma, lo spazzolino Oral-B Pro 2 2500 rappresenta senza ombra di dubbio la scelta ideale per tutti coloro che desiderano passare a uno spazzolino elettrico, poiché integra ottime funzioni e garantisce un sorriso più “bianco”. Ciò detto, prima di passare alla nostra lista degli articoli consigliati, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina de “Gli Imperdibili” di eBay, dove troverete centinaia di offerte. Infine, vi ricordiamo di continuare a seguirci nei prossimi giorni perché si terranno le offerte del Prime Day 2021 e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!