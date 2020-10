Spazzolino elettrico Oral-B Dragonfly a 129€ tra le offerte del giorno eBay!

Dopo aver sviscerato le offerte del giorno di Amazon dedicate ai giochi per Nintendo Switch, è ora il turno di eBay, e delle sue quotidiane “Occasioni Imperdibili” in cui, come da consuetudine, potrete trovare un gran numero di articoli che spaziano dalle ultime novità tech fino all’abbigliamento autunno/inverno 2021, il tutto con sconti che possono raggiungere anche il 75%!

Diverse le proposte ma, tra le varie, oggi vogliamo segnalarvi quella che riguarda lo spazzolino elettrico Braun Oral B Dragonfly Genius 10000, che potrete acquistare con 100€ di sconto, pagandolo solamente 129,00€! Oral-B Dragonfly, deve il suo nome caratteristico alla particolare ed elegante fantasia della custodia che ritrae delle libellule in tonalità di grigi, ed è composto da una testina rotonda di avvolge ogni singolo dente, ed offrendo una pulizia accurata aiutando ad avere gengive più sane. Le speciali testine dalla forma arrotondata, devono il loro particolare design agli strumenti professionali dei dentisti che sono serviti da ispirazione in modo da offrire una pulizia superiore rispetto ai classici spazzolini manuali.Se invece si collega lo spazzolino all’app Oral-B sarà possibile individuare i punti in cui si spazzola troppo forte, fornendo un feedback diretto sul proprio smartphone. Sono presenti poi ben 6 modalità diverse di spazzolamento, fra cui una dedicata ai denti sensibili che riduce la velocità in modo da avere un’azione più delicata su denti e gengive.

Oltre alle sue numerose funzioni, in questo spazzolino è stato predisposto anche un controllo della pressione che si applica durante la pulizia dei denti e delle gengive, che fornice un avviso quando si agisce con eccessiva forza. Oral-B Dragonfly dispone di una batteria al litio all’avanguardia capace di durare oltre 14 giorni con una ricarica completa, rivelandosi lo spazzolino perfetto per i viaggio e con il suo doppio caricatore è in grado di essere un’ottima fonte di ricarica sia per lo spazzolino che per lo smartphone in contemporanea.

Oltre allo spazzolino Oral-B Dragonfly, su eBay sono presenti tante altre offerte Imperdibili e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, così da poter trovare quella giusta per voi. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di farvi perdere fra gli scaffali virtuali di eBay è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

