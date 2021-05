Spazzolino elettrico Oral-B iO Series 8 scontato di oltre 100€ su Mediaworld

Siamo ormai prossimi ad un nuovo weekend, ma prima di dedicarci ad una piccola pausa vogliamo anche oggi segnalarvi quelle che sono le migliori offerte del giorno, prendendo in esame portali come Mediaworld che, dopo averci sorpreso con PS5, ci delizia oggi con la promozione “Solo per Oggi“, una sezione del catalogo in cui i prodotti vengono notevolmente scontati, ma solo fino alla mezzanotte di oggi.

Come avete avuto modo di scoprire, le offerte del Solo per Oggi di Mediaworld sono sempre diverse e una delle più interessanti di oggi, a nostro giudizio, è quella relativa allo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 8, che può essere acquistato a soli 169,99€ invece di 279,99€. Parliamo quasi di un taglio del 50% su quello che è uno dei migliori spazzolini in circolazione, rendendo questa un’occasione imperdibile per coloro che si apprestano a sostituire il proprio spazzolino con uno all’avanguardia.

Munito di custodia da viaggio, Oral-B iO Series 8 è uno spazzolino smart che implementa tecnologie innovative per la pulizia dei denti. Le sue funzioni e modalità di spazzolamento sono davvero sensazionali, permettendovi di ottenere risultati ben superiori rispetto al classico metodo di pulizia manuale. Grazie al display interattivo, potrete tenere le informazioni più importanti sotto controllo e selezionare una delle 6 modalità disponibili, ognuna ottimizzata secondo un preciso scopo.

Inoltre, grazie ad un sensore dedicato, Oral-B iO Series 8 vi permetterà di capire, tramite una luce rossa, se state spazzolando troppo forte, avendo così la certezza di non danneggiare le gengive. A questo poi si aggiunge il caricatore magnetico, che da un ulteriore valore aggiunto a quello che è già uno spazzolino elettrico dalle incredibili capacità, in grado di ricaricare la batteria in circa 3 ore.