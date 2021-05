Spazzolino elettrico Philips DiamandClean ad un prezzo super da MediaWorld!

Dopo aver cominciato questa giornata con la rassegna delle migliori proposte di portali del calibro di Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di scoprire anche quali sono le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld, dove, solo fino a mezzanotte, vi sarà possibile acquistare moltissimi articoli a prezzo scontato, con occasioni che possono tagliare i prezzi anche del 60%, coinvolgendo le più variegate categorie di prodotti tech come smartphone, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici e perfino dispositivi per la cura della persona.

Le opportunità di fare ottimi acquisti con le promozioni del Solo per Oggi sono tante, ma nello specifico vogliamo segnalarvi la presenza dello spazzolino elettrico Philips DiamondClean 9000 che potrete acquistare scontato ad appena 139,00€! Questo spazzolino riesce, con la sua particolare testina C3 Premium Plaque Defence, a raggiungere un livello di pulizia profonda in tutta la bocca, e rimuove fino a 10 volte più placca dai punti difficili da raggiungere, rimanendo sempre delicato sulle gengive. Infatti le setole di Philips DiamondClean 9000 sono state realizzate con contorni morbidi e sottili, così da prendersi cura del bordo gengivale, agendo in maniera delicata e riducendo le infiammazioni.

Philips DiamondClean 9000 è poi dotato di 3 livelli di intensità che permettono di scegliere l’impostazione più adatta in base alla sensibilità della bocca, ed inoltre consente di scegliere tra 4 modalità di pulizia specifiche per varie problematiche tra cui la pulizia quotidiana oppure una pensata per sbiancare i denti.

Un sistema di sensori intelligenti installati nella testina di Philips DiamondClean 9000, una volta attivato ed utilizzato lo spazzolino, analizzano i risultati e selezionano la modalità di forza ottimale, così da ottenere una pulizia migliore, senza irritazioni. Infine, grazie alla possibilità di collegare Philips DiamondClean 9000 con il vostro smartphone, vi sarà possibile accedere ai report quotidiani, e tenere traccia dei vari progressi fatti per migliorare le abitudini di igiene orale.

Insomma, oltre al versatile spazzolino Philips DiamondClean 9000, le occasioni del Solo per Oggi di MediaWorld sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare l’occasione giusta per voi.

