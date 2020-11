Spazzolino elettrico Philips HX6857 a 89€ nel Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di questo inizio settimana da portali come Amazon ed eBay, è ora arrivato il momento di dedicarsi anche a quelle che sono le offerte dei Solo per Oggi di MediaWorld dove, fino alla mezzanotte di oggi, è possibile trovare una vasta selezione di articoli ad ottimi prezzi, tra cui non mancano proposte di smartphone, smart TV, monitor e piccoli e grandi elettrodomestici con sconti che arrivano anche a tagliare il 40% dal prezzo originale!

Molti i prodotti in offerta oggi, e tra essi vogliamo segnalarvi lo spazzolino elettrico Philips HX6857 che, proprio in queste ore, può essere vostro con uno sconto di ben 40€ e quindi ad appena 89,99€. Con questo spazzolino sarete in grado di pulire in maniera delicata i vostri denti, notando i miglioramenti sin dai primi utilizzi. Infatti Philips HX6857 è caratterizzato da setole di alta qualità che rimuovo la placca dalle gengive, arrivando anche ai denti in fondo alla bocca grazie alla punta curva.

La leggerezza di questo spazzolino gli permette di esser utilizzato anche su aree sensibili, come gli impianti o sugli apparecchi odontoiatrici, arrivando a penetrare tra i denti delicatamente senza causare dolori, e grazie alle sue tre modalità di funzionamento Philips HX6857 è in grado anche di pulire le macchie superficiali dei denti e persino di massaggiare delicatamente le gengive per oltre un minuto, con tanto di allarme sonoro nel caso in cui applichiate troppa forza durante la pulizia. La testina è inoltre dotata di un particolare sensore che monitora quando l’usura delle setole è tale da richiedere una sostituzione, segnalandovi la cosa attraverso allarmi sonori ed una spia lampeggiante. La batteria di Philips HX6857 gli consente di avere ben 15 giorni di autonomia con una sola carica e, anche grazie alla pratica custodia, si rivela perfetto per i viaggi in perfetta sicurezza.

