Spazzolino elettrico smart Oral-B iO 8 in sconto del 32% su Amazon!

Siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico, ma avete voglia di investire solo su di un top di gamma? Allora fermi tutti, questa è l’offerta che non potete lasciarvi scappare! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’eccezionale Oral-B iO 8, uno spazzolino dall’animo smart che, rispetto agli originali 249,99€, è oggi ribassato a soli 169,99€, in quello che è certamente un affare da non lasciarsi scappare!

Del resto, stiamo parlando di uno dei prodotti di punta della gamma di spazzolini Oral-B iO, linea che vanta caratteristiche tecniche molto al di sopra della media del mercato, specie considerando che parliamo di spazzolini elettrici smart, e dunque capaci di connettersi con il vostro smartphone onde permettervi di monitorare diversi parametri relativi alla pulizia dentale.

Insomma, non proprio quello che si può trovare nella maggior parte degli spazzolini elettrici presenti sul mercato e, proprio per questo, più che meritevole della vostra attenzione, specie se si pensa al vertiginoso sconto proposto da Amazon, che fa scendere il prezzo di molto al di sotto dei 200 euro.

Parlando dello spazzolino in sé, Oral-B iO 8 si caratterizza, anzitutto, per un design moderno e davvero indovinato, complice uno schermo incorporato ed a colori presente sul manico che, oltre ad offrire alcune rapide informazioni su pulizia e stato della batteria, permette allo spazzolino di “esprimersi”, grazie ad una serie di animazioni che richiamano le più tipiche espressioni facciali.

Espressioni che, come intuirete, derivano dalla presenza di una IA integrata, in grado di monitorare in modo preciso la pulizia dentale, onde offrirvi suggerimenti su come migliorare la vostra spazzolatura quotidiana. Oral-B iO 8 inoltre, vanta un nuovo tipo di testina, rotonda e micro-vibrante, progettata per migliorare la pulizia e per non intaccare le gengive, così da evitare che il veloce sfregamento dello spazzolino possa causare irritazioni o sanguinamenti.

Insomma, Oral-B iO 8 è uno spazzolino elettrico pratico, smart e molto valido che, venduto al prezzo di 169,99€, rappresenta certamente un affare non da poco! Per altro, vi segnaliamo che Oral-B iO 8 non è l’unico prodotto Oral-B che Amazon sta scontando in queste ore, e per questo abbiamo pensato di rimandarvi a quella che è l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

