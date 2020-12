 Speaker JBL Boombox ad un prezzo incredibile nel Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo avervi proposto le migliori proposte del giorno di Amazon ed eBay, anche oggi è arrivato il momento di confrontarsi con quelle che sono le occasioni dei Solo per Oggi di MediaWorld dove, fino alla mezzanotte di oggi, potrete avere accesso ad una vasta selezione di articoli ad ottimi prezzi tra cui non mancano smartphone, smart TV, con piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto sconti che arrivano anche a tagliare del 50% il prezzo originale! Vista la super convenienza di queste promozioni, il nostro consiglio è quello di sfruttarle subito per pensare ai regali di Natale da fare, in modo da non allungarsi troppo con i tempi di consegna.

Tante le proposte in vista del Natale ma tra le varie, vi suggeriremmo di considerare seriamente l’ottima offerta relativa il potente speaker JBL Boombox, che in queste ore può esser vostro con quasi il 50% di sconto rispetto agli originali 499,99€, facendo quindi scendere il prezzo a soli 279,99€. Ottima come regalo di Natale per qualunque audiofilo, questa potente cassa portatile vanta ben 60W, e riproduce bassi estremamente profondi e vibranti, offrendo un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. Dotata di un design moderno e ricercato che le conferisce un aspetto stravagante a gradevole, la JBL Boombox è stata progettata per essere portata in giro, potendo vantare una comoda maniglia centrale che ne agevola il trasporto. Inoltre, certificata IPX7, è resistente all’acqua ed alle polveri sottili, risultando quindi perfetta per gite all’aperto, scampagnate o (future) giornate in spiaggia.

Le ottime capacità sonore di JBL Boombox sono merito di 4 trasduttori attivi e dei 2 radiatori JBL Bass che emanano il suono in tutte le direzioni creando una maggiore sensazione di immersività, ed inoltre la presenza della modalità interna ed esterna ottimizzano il suono qualsiasi sia l’ambiente circostante. La potente batteria da 20.000 mAh è perfettamente in grado di sostenere JBL Boombox un’intera giornata in riproduzione e persino di ricaricare eventuali dispositivi grazie ad una doppia uscita USB, senza interrompere la musica. Grazie alla sua tecnologia bluetooth è possibile collegare fino a 2 smartphone per riprodurre la musica, oltre ovviamente ad esser compatibile con gli altri centinaia di dispositivi dotati di sistema JBL Connect+ ed ampliare l’esperienza sonora.

Oltre alla cassa JBL Boombox gli articoli del Solo per Oggi sono tanti e variegati, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità.

