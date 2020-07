Speaker Mktosasa a prezzi bassissimi su Amazon!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte Amazon dedicate ai prodotti Philips, vi segnaliamo una nuova promozione che interessa una selezione dei migliori speaker bluetooth di Mktosasa. L’offerta – in scadenza a mezzanotte – permette a tutti gli interessati di acquistare ottimi prodotti ad un prezzo decisamente contenuto, grazie a sconti che possono arrivare ad una percentuale del -20%!

Tra i prodotti compatibili con la promozione, vi consigliamo di dare uno sguardo ad uno speaker appartenente alla linea nature che si caratterizza per il suo design minimalista e da un’elegante rivestimento in bambù. Questo dispositivo, per chi non lo sapesse, possiede la connettività Bluetooth 5.0 e riesce ad erogare una potenza di ben 5W, grazie a due driver performanti in qualsiasi situazione. Il suo prezzo è di ben 32,80 euro, ma potete portarvelo a casa con soli 26,25 euro, a seguito di uno sconto del 20%.

Un altro prodotto da tenere in considerazione, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, è l’altoparlante con tecnologia Smart LED. Si tratta di un ottimo speaker, dotato della tecnologia Bluetooth 3.0, che consente di riprodurre tracce musicali dal proprio smartphone, ma anche da una MicroSD oppure dall’ingresso jack da 3,5 mm. Inoltre, grazie alla tecnologia Smart LED ILT, è possibile cambiare il colore dei LED e persino l’intensità della luce premendo un comodo pulsante posto sulla parte superiore del dispositivo. Tutto questo si traduce in 22,80 euro, ma potete acquistarlo a 18,25 euro.

Senza indugiare, in questo articolo vi proponiamo l’intera lista dei prodotti compatibili con la promozione in questione. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo di seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare le migliori offerte last minuti del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi! Vi aspettiamo in numerosi!

