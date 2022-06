Se siete alla ricerca di uno speaker portatile che sia potente ma, soprattutto, resistente all’acqua o alla sabbia, così che possiate portarlo con voi in vista delle prossime vacanze estive, allora questa nuova proposta in sconto su Amazon è, indubbiamente, quello che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti che su Amazon è attualmente in sconto lo splendido speaker portatile JBL GO 3, il cui prezzo originale di 39,99€, è oggi ribassato a soli 29,99€, con un risparmio netto pari al 25%!

Compatto e, soprattutto, impermeabile, JBL GO 3 è uno speaker dall’espetto moderno e accattivante, caratterizzato da una livrea interamente coperta in tessuto, che lo rende non solo bellissimo, ma anche resistente ad uri e graffi, giacché non ci sono plastiche rigide in bella mostra che potrebbero danneggiarsi portandolo in giro o in spiaggia.

Si tratta, in effetti, di un dispositivo pensato appositamente per accompagnarci in ogni dove e che, per questo, si propone come leggero, compatto e assolutamente portatile. Ovviamente, questo non significa che GO 3 non sia sufficientemente potente da soddisfare le esigenze degli utenti con la passione per la musica a tutto volume, anzi!

JBL Go 3, infatti, è dotato del pieno supporto alla tecnologia JBL Signature Sound, capace di garantire un suono sempre nitido, pulito e profondo, anche grazie a bassi potenti e appaganti. Resistente ad acqua e polvere, con certificazione IPX67, JBL GO 3 è stato progettato appositamente per l’utilizzo in spiaggia o in piscina, e grazie alla sua ampia autonomia (parliamo di fino a 5 ore di riproduzione con una sola ricarica!), si candida idealmente a compagno ideale per le vostre imminenti giornate estive, siano esse al mare o, perché no, in montagna, potendolo legare comodamente ad uno zaino o ad una borsa grazie alla sua resistente asola in tessuto.

Venduto com’è a meno di 30 euro, JBL GO 3 è indubbiamente un affare da non perdere di questa stagione estiva su Amazon e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, fintanto che è disponibile a prezzo scontato, rimandandovi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!