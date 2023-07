Nell’attesa che arrivino le offerte del Prime Day 2023, le cui giornate di sconti si terranno i prossimi 11 e 12 luglio, i portali della concorrenza non se ne stanno fermi con le mani in mano e, anzi, stanno continuando a proporsi con un mucchio di proposte diverse, alcune delle quali, per altro, includono anche prodotto sfiziosi e interessanti, provenienti da quello che è ormai l’ampio calderone dei prodotti divenuti virali sui social, come i cosiddetti “Amazon Finds”.

In tal senso, vi segnaliamo oggi che su eBay è disponibile, ad appena 17,99€, uno degli Amazon Finds più chiacchierati ed acquistati della rete, prodotto da Xiaomi e, per altro, acquisto ideale anche per le imminenti vacanze estive, vista la sua utilità e, soprattutto, la sua portatilità!

Stiamo parlando del piccolo e performante Mi Portable Bluetooth Speaker, un dispositivo davvero ottimo, realizzato ad arte, e caratterizzato da un design compatto. Un prodotto generalmente venduto attorno al 29 euro ma che, grazie a questa offerta eBay, è oggi disponibile ad uno dei prezzi più convenienti di sempre, ovvero a soli 17,99€!

Un bell’affare, specie considerando che parliamo di un prodotto davvero ben fatto, praticamente un best buy per chiunque voglia portare con sé in vacanza la propria musica, magari da ascoltare in spiaggia o mentre si è in escursione per una gita fuori porta.

Con i suoi 185 grammi, Mi Portable Speaker è infatti leggerissimo, ed è caratterizzato da un design compatto che, per altro, include anche una pratica maniglia, che lo rende facile da agganciare a zaini o borse. Il piccolo speaker Xiaomi è anche comodo da portare in spiaggia o in piscina e, grazie alla sua certificazione IP67, è anche in grado di resistere anche all’acqua ed al pulviscolo!

Infine, parliamo di uno speaker dotato di una batteria compatta ma dalla buona durata che, grazie ai suoi 2000 mAh, può riprodurre musica ininterrottamente per un massimo di 10 ore, anche in modalità di interconnessione, che permette a due altoparlanti della stessa gamma di sincronizzarsi, così da poter far suonare la musica attraverso entrambi i dispostivi!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina eBay dedicata al prodotto, così che possiat acquistare questo piccolo e comodo speaker al suo convenientissimo prezzo. Ed a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

