Speciale bagno: sconti fino al 50% su Leroy Merlin

Se siete alla ricerca di prodotti specifici per rinnovare gli interni del vostro bagno, allora siete ne posto giusto. Leroy Merlin, mediante il suo portale online, sta scontando tantissimi prodotti come piastrelle di diverse misure, cassette wc ad incasso e tanti altri prodotti, a prezzi decisamente vantaggiosi. Questa iniziativa terminerà il prossimo 20 giugno, ma vi suggeriamo di affrettarvi perché le scorte sono limitate e dunque alcuni articoli possono esaurirsi facilmente.

Si tratta di un’ottima occasione per migliorare la vostra abitazione, perché tutti gli articoli di Leroy Merlin possiedono una eccellente fattura, considerando che sono tutti realizzati con materiali di qualità. Tra le varie offerte, infatti, vi segnaliamo quella dedicata alla cabina doccia con idromassaggio Eklis, disponibile ora a 469.00€ anziché 559.00€, a seguito di un taglio netto di prezzo del 16%.

Ideale per tutti i bagni, questo box doccia presenta una grossa lastra in cristallo temperato fumè, dei pannelli posteriori neri per distaccarsi dalle piastrelle del bagno e un piatto doccia in acrilico. Inoltre, al suo interno sono presenti ben dieci idrogetti orientabili, per migliorare l’esperienza generale. E poi, per non farsi mancare nulla, questo articolo vanta una radio per consentire a tutti gli interessati di intrattenersi durante la doccia.

Insomma, un prodotto davvero dalle ottime specifiche tecniche che, naturalmente, è parte integrante di un’iniziativa molto più ampia, infatti ci sono tantissimi altri prodotti da visionare nella promozione “Speciale Bagno” di Leroy Merlin, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare la pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le offerte disponibili e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

