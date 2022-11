Ormai siamo ufficialmente entrati nel periodo del tanto atteso Black Friday che, come sempre, vi propone dei ribassi da capogiro su praticamente qualsiasi prodotto. Tra le promozioni più vantaggiose del momento, non dovreste assolutamente farvi scappare le offerte disponibili su moltissimi articoli Apple a disposizione sullo store Unieuro. Fino a questa sera, infatti, potrete decidere di portare a casa smartphone, smartwatch, notebook e molto altro ancora in sconto fino al 25%!

Si tratta di un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto tenendo presente che solitamente le promozioni sui prodotti Apple sono poche e non particolarmente consistenti. Dunque, considerando la validità dei ribassi in corso e la vastità di articoli a cui sono applicati gli sconti, solo per poche ore ancora, il nostro consiglio è di effettuare i prodotti che preferite il prima possibile!

Se state cercando un notebook dalle performance eccezionali, disponibile a un prezzo davvero stracciato, vi consigliamo di non farvi scappare il MacBook Pro 13 con Chip M2 disponibile al prezzo di 1.399,00€ invece di 1.629,00€. Il PC portatile in questione riesce ad affrontare al meglio anche i carichi di lavoro più impegnativi, assicurandovi ben 20 ore di autonomia e la massima fluidità. Sfruttando la nuova generazione di chip Apple, ancora più veloce ed efficiente rispetto ad M1, la CPU 8‑core vi assicura più potenza e velocità su ogni app. La GPU 10‑core, invece, vi permette di creare grafiche straordinarie.

Da non sottovalutare, in particolare modo se siete interessati al montaggio video professionale, che il chip M2 ha 100 GBps di banda di memoria, ovvero il 50% in più rispetto a M1. Non meno importante, il chip e il sistema macOS, lavorano insieme per rendere molo più veloce e reattivo ogni aspetto della vostra produttività, tendendo presente che oltre 10.000 app e plug‑in sono già ottimizzati per i chip Apple.

Altrettanto importante il media engine che, per la codifica e la decodifica ProRes, permette di riprodurre e modificare fino a 11 stream di video ProRes 4K e fino a 2 stream di video ProRes 8K. Da tenere presente anche il raffreddamento attivo che, grazie al sistema termico evoluto, permette al MacBook di sostenere livelli di performance professionali senza mai surriscaldarsi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto migliori per voi, invitandovi a consultare la pagina Uniuero dedicata alle promozioni, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

