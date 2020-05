Speciale casa e cucina Unieuro: prezzi bassissimi su tanti elettrodomestici

Se siete alla ricerca di una promozione di cui poter approfittare per ammodernare i vostri elettrodomestici per le pulizie e la cucina, allora sappiate che sullo store Unieuro sono partite le ottime offerte dello “Speciale casa e cucina”, con cui, fino al prossimo 7 giugno, lo store propone tantissimi eccezionali elettrodomestici a prezzi davvero interessanti.

Attenzione, perché non parliamo di articolo “minori”, ma di una promozione che riguarda anche i top di gamma di diverse categorie, come è il caso dell’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba i7, ovvero quello che è uno dei migliori dispositivi per la pulizia automatizzata tra quelli attualmente disponibili sul mercato!

Generalmente venduto al prezzo di 699,00€, Roomba i7 è oggi in sconto di ben 100 euro, con un prezzo di acquisto pari a 599,00€ e non è tutto! Acquistando Roomba i7 e registrando il prodotto, è infatti possibile accedere alla formula “soddisfatti o rimborsati” garantita da Unieuro, che vi restituirà l’intero importo dell’acquisto se deciderete, dopo un periodo di 2 mesi, di non tenere il robot. Ma credeteci, non avrete motivi per restituirlo! Arrivato sul mercato all’inizio del 2019, Roomba i7 è, ancora oggi, uno dei migliori sistemi per le pulizie robotizzate ed è stato tra i primi articoli di questo genere a proporre non solo la mappatura intelligente della casa. Controllabile via smartphone, per una pulizia monitorabile e accurata di ogni ambiente domestico, è compatibile con Amazon Alexa, che permette di pianificare in modo automatizzato i cicli di pulizia.

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, tra lo sconto e la formula di rimborso, rappresenta la vostra migliore occasione d’ingresso nel mondo delle pulizie automatizzate! Un ingresso sontuoso, che potrete accompagnare ad uno dei tanti altri prodotti in offerta per l’iniziativa Unieuro e che, come sempre, abbiamo riassunto per voi in una comoda lista di acquisti consigliati, sebbene l’invito sia comunque quello di consultare a pagina relativa a tutte le promozioni disponibili, dove potrete rintracciare tutti gli sconti del giorno. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

