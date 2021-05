Speciale Clima da Euronics: condizionatori a prezzi stracciati

Dopo avevi segnalato quelle che sono le offerte proposte da ePrice nell’ambito dei condizionatori portatili, vi segnaliamo ora un’altra offerta che potrà certamente allietarvi in vista delle giornate più calde dell’anno, ormai praticamente dietro l’angolo. In tal senso, dunque, vi segnaliamo l’iniziativa “Speciale Clima” di Euronics, che vi permetterà di acquistare condizionatori e tanti altri prodotti affini a prezzi stracciati.

La promozione include tantissimi prodotti ma, tra le varia offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al kit composto dal condizionatore fisso Daikin ATXC35B e dall’unità esterna ARXC35B. Si tratta di un bundle proposto a 479,00 euro anziché 649,00 euro, grazie ad un sontuoso sconto del -26,19% dal prezzo di listino.

Il condizionatore fisso Daikin ATXC35B è un prodotto che si caratterizza dal suo design minimalista e da specifiche tecniche di ottima fattura. Infatti, garantisce un funzionamento ultra-silenzioso con livelli sonori ridotti a 20 dBA e un’efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento (risultato non scontato in questo segmento di mercato ndR). Inoltre, è possibile impartirgli ordini da qualsiasi luogo mediante l’applicazione proprietaria disponibile su Google Play Store e AppStore.

Il Daikin ATXC35B vanta diverse modalità, ciascuna delle quali permette di raffreddare/riscaldare una stanza in base alle circostanze. Con la cosiddetta modalità “Powerful” è possibile cambiare la temperatura di una stanza in pochissimo tempo, mentre con la modalità “Sleep” questo prodotto gestisce in tempo reale le fluttuazioni di temperatura durante le ore notturne.

Insomma, il kit composto da condizionatore fisso Daikin ATXC35B e dall’unità esterna ARXC35B rappresenta senza ombra di dubbio un bundle funzionale e caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina di “Speciale Clima” al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le offerte. Infine, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

