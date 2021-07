Speciale Estate ePrice: tanti prodotti per le vacanze a prezzi shock

Continuano le offerte di ePrice in concomitanza alle vacanze estive, e nello specifico sullo store sono comparse numerose occasioni che coinvolgono tantissimi prodotti hi-tech, e non solo. Infatti, fino ad esaurimento scorte, il portale darà la possibilità a tutti gli interessati di acquistare smartphone, tablet, valigie, zaini e prodotti per il campeggio, il tutto a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono raggiungere il 60%, e con tassi d’interesse azzerati nel caso in cui vogliate pagare mediante finanziamento!

Come specificato, tantissime sono le proposte di ePrice nella sua iniziativa “Estate con noi” ma, tra le varie attualmente disponibili, spicca senza dubbio quella dedicata allo smartphone Xiaomi Mi 11, scontato di oltre 150,00€ dal suo tipico prezzo consigliato, e che può esser acquistato a 695,50€. Si tratta di un dispositivo completo, adatto in particolar modo agli amanti della fotografia perché possiede un comparto multimediale sopra le righe, grazie alla sua tripla fotocamera posteriore da 108 MP, 13 MP e 5 MP.

Xiaomi Mi 11 garantisce prestazioni di altissimo livello. Il suo cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di memoria interna. Sul lato frontale, invece, è presente un impressionante display AMOLED da 6.81 pollici con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel a 515 ppi e una frequenza d’aggiornamento di ben 120Hz, oltre ad una fotocamera frontale da 20MP con apertura focale di f2.4. Il tutto racchiuso in una scocca realizzata in vetro temperato, che assicura una buona protezione contro cadute e urti.

Questo prodotto è disponibile in una fascia di prezzo in cui è uno dei migliori per quanto concerne il comparto della multimedialità, non solo per la presenza di un modulo fotografico dalle ottime specifiche, ma anche per il suo schermo capace di dare il meglio di sé durante la riproduzione di video o di contenuti multimediali, come quelli offerti dai principali servizi di streaming on-demand.

Chiaramente, oltre all’ottimo Xiaomi Mi 11 da 256 GB, ci sono altri prodotti che vi permetteranno di ottenere un risparmio non indifferente, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina delle proposte di ePrice al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

